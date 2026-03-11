EQS-News: Glasswall stellt mit Foresight eine neue Kategorie dateibasierter Bedrohungsinformationen vor

EQS-News: Glasswall / Schlagwort(e): Produkteinführung

Neue KI-gestützte Bedrohungsvorhersage verschafft Sicherheitsteams Transparenz über unbekannte und Zero-Day-Bedrohungen in Dateien

WASHINGTON, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Glasswall, ein branchenführender Anbieter intelligenter Zero-Trust-Lösungen zum Schutz von Dateien sowohl im Business-to-Government- (B2G) als auch im Business-to-Business-Bereich (B2B), hat heute Glasswall Foresight vorgestellt, eine neue KI-gestützte Lösung, die maschinelles Lernen mit tiefgehender „Content Disarm and Reconstruction (CDR)"-Analyse kombiniert, um prädiktive Erkenntnisse über dateibasierte Bedrohungen zu liefern und Unternehmen dabei zu helfen, neue und unbekannte Malware einschließlich Zero-Day-Angriffen zu erkennen und zu stoppen.

Glasswall Foresight: AI-powered threat prediction

Im Gegensatz zu verhaltensbasiertem Sandboxing oder im Internet trainierten KI-Modellen, die auf Ausführung in einer Sandbox oder externe Threat Feeds angewiesen sind, gewinnt Foresight seine Erkenntnisse direkt aus der deterministischen Analyse von Dateistrukturen, die während des CDR-Prozesses von Glasswall erzeugt wird.

Foresight ist jetzt in Glasswall Meteor verfügbar, Glasswalls Anwendung zur automatisierten Dateibereinigung für lokale und Cloud-Speicher, und verbessert die Endpunktsicherheit durch ein neues Maß an intelligentem Schutz. Durch die Kombination von maschinellem Lernen mit der bewährten CDR-Technologie von Glasswall schafft die Lösung Transparenz über das Schadpotenzial von Dateien, einschließlich solcher, die bereits sicher verarbeitet wurden oder nicht verändert werden können. Dadurch können Sicherheitsteams das Ausmaß der dateibasierten Bedrohungsaktivitäten in ihren Umgebungen besser verstehen. In der Praxis können Sicherheitsteams damit Dateien mit hohem Risiko priorisieren, Untersuchungen mit kontextbezogener Bedrohungsbewertung anreichern, Zero-Trust-Richtlinien verfeinern und strukturierte Risikodaten direkt in SIEM- und SOC-Workflows einspeisen.

Durch die Analyse Hunderttausender potenzieller Indikatoren aus Millionen Samples erstellt Foresight eine probabilistische Klassifizierung, die zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Datei schädlich ist, auch bei bislang unbekannten oder Zero-Day-Bedrohungen. Diese Erkenntnisse ermöglichen Unternehmen ein besseres Verständnis der Bedrohungslage innerhalb ihrer dateibasierten Workflows, selbst in Umgebungen, in denen herkömmliche Erkennungstechnologien an ihre Grenzen stoßen.

Glasswall Foresight wurde entwickelt, um bestehende CDR-Workflows zu ergänzen, nicht um sie zu ersetzen, und erweitert Glasswalls Zero-Trust-Ansatz von der Dateisanierung hin zu handlungsrelevanten Bedrohungsinformationen. Die Lösung basiert auf vertrauenswürdiger CDR-Telemetrie statt auf generischen KI-Modellen und arbeitet effektiv in Offline- und Air-Gapped-Umgebungen. Sie liefert Sicherheitsteams verlässliche Erkenntnisse. Unterstützt wird dies durch produktionsreife Modelle mit einer extrem niedrigen False-Positive-Rate von 0,015 Prozent für PDFs sowie ähnlich niedrigen Werten bei gängigen Unternehmensformaten wie DOCX und XLSX, was dazu beiträgt, Analystenmüdigkeit und die Arbeitsbelastung im SOC zu reduzieren.

Durch die direkte Integration in Glasswall Meteor hilft Foresight Unternehmen, dateibasierte Bedrohungsaktivitäten besser zu verstehen, und bewahrt zugleich die präventiven, richtliniengesteuerten Kontrollen, die für die Dateisicherheitsmethodik von Glasswall zentral sind.

„Dateibasierte Bedrohungen gehören nach wie vor zu den wirksamsten und hartnäckigsten Angriffsvektoren, mit denen Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor konfrontiert sind. Dennoch fällt es herkömmlichen Tools für Bedrohungsinformationen und Erkennung schwer, mit unbekannten und Zero-Day-Angriffen Schritt zu halten", sagte Paul Farrington, Produkt- und Marketingleiter bei Glasswall.

„Mit Glasswall Foresight wenden wir maschinelles Lernen auf die tiefgehenden strukturellen Erkenntnisse an, die unsere Content Disarm and Reconstruction-Technologie erzeugt, um Sicherheitsteams ein klareres Verständnis der schädlichen Dateiaktivitäten zu vermitteln, die in ihre Umgebungen gelangen, auch in Offline- oder Air-Gapped-Umgebungen, in denen herkömmliche Ansätze an ihre Grenzen stoßen. Die Kombination aus der Gewissheit, dass wir eine Datei sicher machen können, und dem Wissen, ob sie jemals kompromittiert wurde, bietet einen erheblichen Mehrwert. Viele Unternehmen investieren erhebliche Summen in eine Sandboxing-Infrastruktur, die langsam, störanfällig und teuer ist. Das Zero-Trust-CDR von Glasswall in Kombination mit Foresight bietet einen klaren Weg zur Reduzierung sowohl dieser Ausgaben als auch des damit verbundenen Betriebsaufwands."

Weitere Informationen finden Sie auf: www.glasswall.com

Informationen zu Glasswall

Glasswall ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das Regierungsbehörden und Unternehmen mit seiner CDR-Technologie (Content Disarm and Reconstruction) vor bösartigen Dateien schützt. Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Erkennung basierenden Methoden verwendet Glasswall einen Zero-Trust-Ansatz, der Malware die Existenz in Dateien vollständig entzieht. Als anerkannter Innovator im Bereich Dateischutz investiert das Unternehmen erheblich in Forschung und Entwicklung, um neue Ansätze für das Verständnis, die Vorhersage und die Eindämmung dateibasierter Bedrohungen zu entwickeln. Die CDR-Technologie von Glasswall ist von der NSA für den Einsatz als Dateifilter in Cross-Domain-Lösungen vorgeschrieben und genießt das Vertrauen der anspruchsvollsten Sicherheitsorganisationen der Welt.

Weitere Informationen zu Glasswall finden Sie auf www.glasswall.com.

