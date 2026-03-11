EQS-News: Italienische Ausgabe der Fachmesse für Eigenmarken des Handels MARCA schließt ihre 22. Ausgabe mit einem neuen Rekord bei Besuchern, Ausstellern und internationaler Beteiligung ab

EQS-News: MARCA by BolognaFiere & ADM / Schlagwort(e): Sonstiges

Italienische Ausgabe der Fachmesse für Eigenmarken des Handels MARCA schließt ihre 22. Ausgabe mit einem neuen Rekord bei Besuchern, Ausstellern und internationaler Beteiligung ab



Die von BolognaFiere & ADM veranstaltete MARCA bestätigt ihre Rolle als globaler Maßstab für eine Kategorie, die die Einzelhandelsstrategie weltweit neu definiert. Nächster Halt: MARCA Poland, 21.–22. April.

BOLOGNA, Italien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Die 22. Ausgabe der „MARCA by BolognaFiere & ADM" erzielte die besten Ergebnisse aller Zeiten: mehr als 25.000 Fachbesucherinnen und -besucher an zwei Tagen (+9 % gegenüber 2025), eine ausverkaufte Ausstellungsfläche in 10 Hallen und eine auf 1.540 Unternehmen angewachsene Ausstellerbasis (+18 %), darunter 110 internationale Aussteller (+25% im Vergleich zum Vorjahr).

MARCA Trend - Innovation exhibition at MARCA by BolognaFiere & ADM Bologna, January 2026

Die Messe, die weltweit ihresgleichen sucht, basiert auf der ursprünglichen Idee, dass große Einzelhändler gemeinsam mit ihren Produktionspartnern ausstellen. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einem umfassenden Ökosystem für Eigenmarken entwickelt, das die wachsende Rolle dieses Segments als strategischer Wachstumsmotor für das gesamte Einzelhandelssortiment widerspiegelt.

Mit Lebensmitteln als Schwerpunkt deckt die Veranstaltung auch das gesamte Non-Food-Spektrum ab – von Körperpflege über Haushaltspflege bis hin zu Tierpflege und weiteren Kategorien – und spiegelt damit die Expansion von Eigenmarken in Bereiche wider, die früher von nationalen Marken dominiert wurden.

Zu den besonderen Bereichen der Messe zählt MARCA Fresh, ein eigener Bereich für Frischprodukte – allen voran Obst und Gemüse. Die italienische Lebensmittelkultur verschafft dem Handel besondere Kompetenz im Umgang mit Frischekategorien. Dieses Know-how zieht internationale Fachleute nach Bologna, die das Modell vor Ort aus erster Hand kennenlernen möchten.

Eine weitere Besonderheit der MARCA by BolognaFiere & ADM ist die Abdeckung der gesamten Lieferkette. MARCA Tech bringt die dem Endprodukt vorgelagerten Dienstleister aus den Bereichen Verpackung, Logistik und Handel zusammen. Keine anderes Eigenmarken-Event befasst sich mit dieser Dimension in derselben Tiefe.

Eigenmarken: vom Preishebel zum strategischen Wachstumstreiber

In den am weitesten entwickelten Märkten Europas hat sich die Eigenmarke vom preisorientierten Convenience-Angebot zu einem Wertversprechen gewandelt, wobei Einzelhändler in Premiumsortimente und Innovationen investieren, die mit nationalen Top-Marken konkurrieren. Die MARCA by BolognaFiere & ADM trägt dieser Entwicklung durch zwei Marca Awards Rechnung: Mit dem Best Innovation Product Award werden die fortschrittlichsten Eigenmarken-Lösungen ausgezeichnet; der Best Copacker Profile Award geht an Produktionspartner, die die Qualität von Eigenmarken besondern effektiv unterstützen. Die Produkte, die in den beiden Award-Kategorien nominiert waren, wurden im Bereich MARCA Trend ausgestellt, um live zu demonstrieren, wohin sich moderne Eigenmarken entwickeln.

Das Messeprogramm, das durch den jährlichen Marca Private Label Reportvon Circana bestimmt wird, deckt Themen von Nachhaltigkeit bis hin zu regulatorischen Entwicklungen in der EU ab und macht die MARCA by BolognaFiere & ADM zu einem Branchenevent, bei dem Strategie, Produkte und Lieferkette zusammenkommen.

Dabei ist die internationale Dimension entscheidend: Über 300 strategische Einkäuferinnen und Einkäufer aus 30 Ländern besuchten die Messe in Bologna, weil sie einen direkten Zugang zum gesamten Eigenmarken-Ökosystem bietet – italienisches Fachwissen in den Bereichen Lebensmittel und Frische, Innovation im Einzelhandel und herausragende Beispiele für funktionierende Lieferketten, alles an einem Ort.

Die diesjährige Bologna-Ausgabe der MARCA ist damit abgeschlossen, aber die Reise geht weiter: Am 21. und 22. April 2026 findet die MARCA Poland statt und bringt das gleiche Format auf einen der am schnellsten wachsenden Private-Label-Märkte in Europa. Die Serie wird dann mit der MARCA China am 8. und 9. September in Guangzhou fortgeführt.

Einzelhändler und Produzenten sind eingeladen, dem MARCA-Netzwerk beizutreten, Kontakte zu Branchenführern zu knüpfen und die neuesten Eigenmarken-Innovationen zu entdecken.

Weitere Informationen finden Sie auf der website.

