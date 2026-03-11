EQS-News: Ridgewood Infrastructure gibt den Verkauf von APP bekannt

EQS-News: Ridgewood Infrastructure / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure („Ridgewood"), ein Investor, der sich auf wesentliche Infrastrukturen im unteren Mittelstand der Vereinigten Staaten konzentriert, gab heute den erfolgreichen Verkauf von APP Jet Center („APP"), einer Fixed-Base-Operator („FBO")-Plattform, die kritische Luftfahrtinfrastrukturdienste anbietet, an Bain Capital bekannt.

APP betreibt qualitativ hochwertige Luftfahrteinrichtungen in den wichtigsten US-Metropolen und bedient einen breit gefächerten Kundenstamm aus Unternehmen, Behörden und Privatpersonen. Ridgewood erwarb im Rahmen einer bilateralen Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung an APP und arbeitete mit dem Management zusammen, um organische Wachstumsinitiativen voranzutreiben, die Hangarkapazität zu erweitern und eine wesentliche Zusatzakquisition abzuschließen, die die Präsenz des Unternehmens in Florida - einem der aktivsten Märkte für private Luftfahrt in den Vereinigten Staaten - erhöhte.

„Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir zusammen mit dem Managementteam von APP geleistet haben", sagte Ryan Stewart, Partner bei Ridgewood Infrastructure. „Wir haben uns darauf konzentriert, den Kunden von APP einen konsistenten, qualitativ hochwertigen Service zu bieten und gleichzeitig das Geschäft mit Bedacht auszubauen. Durch die Stärkung der Führung, die Verbesserung der operativen Disziplin und die Investition in zusätzliche Kapazitäten haben wir APP als skalierbare und strategische Infrastrukturplattform für die allgemeine Luftfahrt positioniert."

Ross Posner, Managing Partner bei Ridgewood Infrastructure, fügte hinzu: „APP ist ein Beispiel für unsere Strategie in der Praxis. Wir identifizierten ein hochwertiges Infrastrukturunternehmen im unteren Mittelstand, arbeiteten mit dem Management zusammen, um die Plattform zu skalieren und zu professionalisieren, und positionierten es schließlich für den Ausstieg eines Eigentümers, der ein langlebiges Infrastrukturunternehmen mit anhaltendem Wachstumspotenzial sucht. Diese Transaktion spiegelt die Wiederholbarkeit unseres Ansatzes wider."

Bain Capital beabsichtigt, auf der etablierten Präsenz von APP aufzubauen und in attraktiven Luftfahrtmärkten in den Vereinigten Staaten weiter zu expandieren.

Die Transaktion wurde im März 2026 abgeschlossen. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

King & Spalding fungierte als Rechtsberater und Harris Williams als Finanzberater von Ridgewood Infrastructure.

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure investiert in wichtige Infrastrukturunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Transport, Wasser, Versorgung und Energie. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstandes, die kritische Dienstleistungen mit unelastischen Nachfrageprofilen und klaren Möglichkeiten für operative Verbesserungen und strategisches Wachstum anbieten.

