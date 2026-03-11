EQS-News: Skyhawk Therapeutics ernennt Aaron Deves zum Chief Commercial Officer für die Vermarktung von SKY-0515 zur Behandlung der Huntington-Krankheit

EQS-News: Skyhawk Therapeutics / Schlagwort(e): Personalie

Skyhawk Therapeutics ernennt Aaron Deves zum Chief Commercial Officer für die Vermarktung von SKY-0515 zur Behandlung der Huntington-Krankheit



Der Branchenveteran verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Einführung von Therapien für neurologische Erkrankungen, einschließlich der Huntington-Krankheit, und wird Skyhawk auf die Markteinführung von SKY-0515 im Jahr 2027 vorbereiten.

BOSTON, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das neuartige niedermolekulare Therapien entwickelt, um kritische RNA-Ziele für eine Reihe von schwer zu behandelnden neurologischen Krankheiten zu modulieren, gibt die Ernennung von Aaron Deves zum Chief Commercial Officer bekannt. Aaron Deves verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Therapien für neurologische Erkrankungen, unter anderem für Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit mit AUSTEDO®. SKY-0515 ist das Lead-Programm von Skyhawk und wird als potenzielle krankheitsmodifizierende Therapie für die Huntington-Krankheit entwickelt.

„Skyhawk könnte innerhalb der nächsten zwölf Monate eine beschleunigte Zulassung für SKY-0515 in Australien und im Laufe von 2027 in anderen wichtigen Märkten erhalten", sagte Bill Haney, CEO von Skyhawk Therapeutics. „Aaron Deves 30-jährige Erfahrung im erfolgreichen Aufbau kommerzieller Teams und der Markteinführung innovativer Medikamente für schwer behandelbare neurologische Erkrankungen hilft Skyhawk dabei, Patientinnen und Patienten mit Chorea Huntington so schnell wie möglich eine dringend benötigte krankheitsmodifizierende Behandlung zur Verfügung zu stellen – vorbehaltlich weiterer klinischer Ergebnisse und behördlicher Genehmigungen."

„Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei Skyhawk", sagte Aaron Deves, Chief Commercial Officer von Skyhawk Therapeutics. „Das Skyhawk-Programm für die Huntington-Krankheit kann der Grundstein für ein starkes kommerzielles Neurogeschäft sein. Und die reichhaltige präklinische Pipeline des Unternehmens mit Medikamentenprogrammen, die auf RNA abzielen, befasst sich mit der beeindruckendsten Reihe von schwer behandelbaren neurologischen Erkrankungen, die ich in meiner Karriere gesehen habe – und das mit kleinen Molekülen, die oft die patientenfreundlichste Methode sind. Ich freue mich sehr, dass ich mich dem Unternehmen anschließen kann, um die Markteinführung von SKY-0515 vorzubereiten und dazu beizutragen, dass möglichst viele Patientinnen und Patienten Zugang zu dieser wichtigen Therapie erhalten."

Informationen zu Aaron Deves Aaron Deves verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung im Bereich Biopharmazeutik. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Vermarktung neuartiger Therapien für schwer behandelbare neurologische Krankheiten.

Zuletzt war er als Senior Vice President, Chief Operating Officer und Head of Marketing für das U.S. Specialty Business bei Teva Pharmaceuticals tätig, wo er eine Organisation mit rund 800 Mitarbeitenden in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Market Access und Medical Affairs leitete und mehrere Produkte erfolgreich vermarktete, darunter auch AUSTEDO® für Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit.

Vor seiner Zeit bei Teva wär Aaron Deves in leitenden Positionen bei Otsuka Pharmaceuticals und Pfizer beschäftigt. Bei Otsuka war er als Vice President of U.S. and Global Marketing tätig und leitete die Vermarktungsstrategie für das neurowissenschaftliche Portfolio, einschließlich aller kommerziellen Aspekte von ABILIFY®, REXULTI® und der Entwicklung des Alzheimer-Portfolios des Unternehmens.

Aaron Deves begann seine Karriere bei Pfizer, wo er 16 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Betrieb und globale Entwicklung tätig war und unter anderem zur globalen Entwicklung von Alzheimer-Therapien beitrug. Aaron Deves hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre und Marketing vom Columbia College.

Informationen zu Skyhawk Therapeutics Skyhawk Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das seine firmeneigene Plattform SKYSTAR® nutzt, um niedermolekulare RNA-modulierende Therapien für die schwierigsten Krankheiten der Welt zu entdecken und zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhawktx.com.

