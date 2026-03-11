EQS-News: WHO Foundation und Novo Nordisk erweitern Zusammenarbeit zur finanziellen Unterstützung von Gesundheitssystemen für Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen

EQS-News: WHO Foundation / Schlagwort(e): Joint Venture/ESG

GENF, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Die WHO Foundation gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bekannt, um die globalen Bemühungen zur Unterstützung der Gesundheitssysteme im Kampf gegen die steigende Belastung durch Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Fettleibigkeit und Diabetes, zu unterstützen.

Representatives from the WHO Foundation, Novo Nordisk, and health partners gathered at the launch of the Roadmap for Promoting Health and Addressing Childhood Obesity in School Settings under the Shine India initiative, marking a collaborative step toward preventing childhood obesity and promoting healthier school environments in India.

Novo Nordisk hat insgesamt 7,9 Mio. USD zur Unterstützung dieser Bemühungen zugesagt, wobei zunächst 2,9 Mio. USD im Jahr 2024 und dann weitere 5 Mio. USD im Dezember 2025 bereitgestellt wurden.

Der Beitrag wird es der WHO Foundation ermöglichen, die umfassenderen Bemühungen der WHO zu unterstützen, nichtübertragbare Krankheiten durch Prävention, frühzeitige Maßnahmen und eine verstärkte primäre Gesundheitsversorgung zu bekämpfen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen die Gesundheitssysteme häufig an ihre Grenzen stoßen.

„Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sind komplexe Erkrankungen, die in erster Linie Präventionskonzepte erfordern, die in starken und widerstandsfähigen Gesundheitssystemen verankert sind", sagte Anil Soni, CEO der WHO Foundation. „Indem wir die Führungsrolle der WHO bei der Prävention unterstützen, können wir die wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Grundlagen stärken, die die Länder brauchen, um wirksam und in gerechter Weise zu reagieren."

„Die Bekämpfung von Adipositas, Diabetes und damit zusammenhängenden Krankheiten erfordert eine umfassende Partnerschaft – eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor, um Prävention, Früherkennung und Pflege zu fördern. Durch die Aufstockung des Beitrags von Novo Nordisk zur WHO Foundation hoffen wir, dass mehr Länder mit den Instrumenten, Erkenntnissen und Ressourcen ausgestattet werden, die sie für wirksame Maßnahmen vor Ort benötigen", so Elin Jäger, Senior Vice President, Corporate Strategy & Sustainability, Novo Nordisk.

Globaler Kontext der Adipositas

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit leben mit Adipositas, darunter 650 Millionen Erwachsene, 340 Millionen Jugendliche und 39 Millionen Kinder.

Seit 1975 hat sich Adipositas weltweit fast verdreifacht.

Übergewicht und Adipositas verursachen weltweit mehr Todesfälle als Untergewicht.

39 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind übergewichtig oder adipös, und mehr als 340 Millionen Menschen zwischen 5 und 19 Jahren leben mit Übergewicht oder Adipositas.

Informationen zur WHO Foundation

Die WHO Foundation ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf in der Schweiz. Sie wurde 2020 gegründet, um den Auftrag der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen. Sie mobilisiert philanthropisches Kapital und baut strategische Partnerschaften auf, um gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern, auf dringende gesundheitliche Herausforderungen zu reagieren und Systeme zu stärken, die Leben retten. Indem sie Partner und medizinisches Fachpersonal zusammenbringt, hilft die Foundation, bewährte Lösungen zu verbreiten, lebensrettende Maßnahmen zu finanzieren und dauerhafte Veränderungen in Richtung „Gesundheit für alle" voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter who.foundation.

