EQS-News: Wolftank Group schließt Wasserstoff-Infrastrukturauftrag von TPER erfolgreich ab – zweite Tankstelle in Bologna fertiggestellt

Wolftank Group schließt Wasserstoff-Infrastrukturauftrag von TPER erfolgreich ab – zweite Tankstelle in Bologna fertiggestellt



Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen, hat das im Februar 2025 angekündigte Wasserstoff-Infrastrukturprojekt für den italienischen Verkehrsbetreiber TPER erfolgreich abgeschlossen. Die schlüsselfertige Wasserstofftankstelle am Betriebshof Battindarno in Bologna wurde soeben fertiggestellt und wird in den kommenden Wochen in Betrieb gehen. Sie ermöglicht den Einsatz von emissionsfreien Wasserstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr. Die von der Wolftank Group realisierte Anlage ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms von TPER. Der ÖPNV-Betreiber der Region Emilia-Romagna wird künftig 127 Wasserstoff-Busse betreiben und verfügt damit über die größte Wasserstoffbus-Flotte Italiens, ein Meilenstein für emissionsfreie Mobilität im öffentlichen Verkehr.

Hochmoderne Technologie für nachhaltige Mobilität

Die Wasserstofftankstelle wurde als schlüsselfertige Lösung konzipiert und umfasst die Infrastruktur für Betankung, Kompression und Speicherung. Der Wasserstoff wird per Trailer angeliefert und mittels zweier parallel geschalteter Kompressoren in einem H2 Logistic Container der Wolftank Group gespeichert, der mehrere unabhängige Speicherbänke nutzt. Die Anlage umfasst zwei Hochleistungs-Zapfsäulen, die die Busse mit einem Betriebsdruck von 350 bar betanken. Ein integriertes Kontrollsystem überwacht in Echtzeit die Betriebsparameter der Fahrzeugtanks, insbesondere Temperatur- und Druckwerte, und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards.

Erfolgreiche Umsetzung im Zeitplan

Das Projekt wurde fristgerecht und gemäß den strengen Vorgaben der Europäischen Kommission und der italienischen Regierung für die Verwendung von PNRR-Mitteln realisiert. Das Auftragsvolumen für die schlüsselfertige Wasserstofftankstelle betrug rund EUR 4,9 Millionen. Der Auftrag wurde im Februar 2025 bekanntgegeben und umfasste Engineering, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der gesamten Infrastruktur. TPER arbeitet seit Anfang 2023 mit der Wolftank Group als operativem Industriepartner für die Wasserstoff-Tanksysteme zusammen. Zu den vorigen Aufträgen von TPER gehören Wasserstoff-Tankstellen in Bologna und Ferrara mit einem ersten Teilauftrag im Wert von EUR 9,5 Mio. im Juni 2023, gefolgt von einem zweiten Auftrag im Wert von EUR 15,5 Mio. im Mai 2024.

Diese Aufträge untermauern die starke Position der Wolftank Group bei der Mitgestaltung nachhaltiger regionaler Verkehrslösungen.

Wolftank Group-CEO Simon Reckla sagt: „Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts unterstreicht die Kompetenz und Innovationskraft der Wolftank Group im Bereich Wasserstoff-Infrastruktur. Mit der Fertigstellung der zweiten Tankstelle in Bologna haben wir gemeinsam mit TPER einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie unsere schlüsselfertigen Lösungen die Energiewende in der Praxis ermöglichen. Wir sind stolz darauf, TPER bei diesem wegweisenden Schritt begleitet zu haben.“

