EU-Staats- und Regierungschefs: Energiepreise vordringliches Thema

Berlin, ⁠10. Mrz (Reuters) - Eine Gruppe von 21 EU-Staats- und Regierungschefs hat am Dienstag die hohen Energiepreise als ‌vordringliches Problem benannt, das auf dem kommenden EU-Gipfel gelöst werden müsse. ⁠Auf ⁠Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihres belgischen Amtskollegen Bart De Wever beriet die Runde ‌am Dienstagnachmittag über die ‌Wettbewerbsfähigkeit der EU. "Maßnahmen müssten zielgerichtet, temporär und gut koordiniert getroffen werden", ⁠teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Abend ‌mit. Merz ⁠habe zudem eine beschleunigte Überprüfung des Emissionshandels sowie einen Abbau von EU-Regeln gefordert, um die ‌Wirtschaft zu ⁠entlasten. Der Iran-Krieg ⁠hat den Öltransport über die Straße von Hormus beeinträchtigt und damit zu höheren Ölpreisen geführt.

