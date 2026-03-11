Eurofins Biomnis führt eine neue klinische LC-MS/MS-Methode zum Nachweis von Cereulid-Toxin in Stuhlproben ein

Eurofins Biomnis, ein führender europäischer Anbieter von spezialisierten klinischen Diagnostikdienstleistungen, der zum globalen Netzwerk der Eurofins-Labore gehört, kündigt die erfolgreiche Entwicklung und Validierung einer neuen Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie-Methode (Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry, LC-MS/MS) zum Nachweis und zur Quantifizierung von Cereulid-Toxin in menschlichen Stuhlproben an.

Diese Innovation unterstreicht die Innovation im Bereich Diagnostik von Eurofins Biomnis und das Engagement des Unternehmens, sein Fachwissen zur Verringerung diagnostischer Unsicherheiten zu nutzen, indem es Lösungen anbietet, die Kliniken und Labore im In- und Ausland unterstützen. Eurofins Biomnis hat die Methode für menschliche Stuhlproben vollständig validiert und dabei Matrixeffekte berücksichtigt. Zudem erfüllt sie die Anforderungen der ISO 15189 (mit Ausnahme des Methodenvergleichs an pathologischen klinischen Proben).

Cereulid, ein von bestimmten Stämmen des Bacillus cereus produziertes Toxin, hat in letzter Zeit aufgrund von Kontaminationsfällen bei Säuglingsnahrung und schwerwiegenden klinischen Symptomen bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Aktuelle Empfehlungen der Französischen Gesellschaft für Pädiatrie (Februar 2026) unterstreichen die Notwendigkeit von zuverlässigen Analysewerkzeugen zur Unterstützung klinischer Untersuchungen bei Verdachtsfällen von lebensmittelbedingten Vergiftungen.

Auch wenn es derzeit keine allgemein standardisierten oder weit verbreiteten klinischen Referenzwerte für die Interpretation der Cerealidkonzentrierung im Stuhl gibt, bietet diese neuartige Analysemethode Laboren und Ärzten eine sinnvolle Unterstützung bei Verdacht auf Cerealidbelastung und erleichtert die Erkennung und Quantifizierung zur Unterstützung von Diagnose- und Behandlungsentscheidungen. Besonders hervorzuheben ist, dass Eurofins Biomnis mit der Routinepraxis in der medizinischen Biologie kompatible Durchlaufzeiten gewährleistet, sodass medizinisches Fachpersonal sich auf schnelle und wissenschaftlich fundierte Ergebnisse verlassen kann.

Über Eurofins Biomnis

Eurofins Biomnis gehört zu den führenden Laboren Europas für spezialisierte klinische Diagnostik. Das 1897 von Marcel Mérieux, einem Schüler von Louis Pasteur, gegründete Labor kann auf mehr als ein Jahrhundert wissenschaftlicher Expertise zurückblicken und bietet heute ein umfangreiches Portfolio von über 2.000 hochwertigen diagnostischen Tests an.

Mit 16.000 m² Analysefläche an den Standorten Ivry-sur-Seine und Lyon kombiniert Eurofins Biomnis eine hohe Durchsatzleistung mit profundem wissenschaftlichem Fachwissen, um schnelle Durchlaufzeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse sicherzustellen. Das Unternehmen ist nach NF EN ISO 15189 akkreditiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.eurofins-biomnis.com/en/

Für weitere Informationen:

contact@eurofins-biomnis.com