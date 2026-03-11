Weniger Läden, mehr Gewinn - Das Erfolgsrezept der Zara-Mutter

Paris, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Obwohl viele Verbraucher wegen hoher Preise den Gürtel enger schnallen, prallt die Konsumflaute an der Zara-Mutter Inditex ab. Der weltgrößte Modekonzern mit Marken wie Massimo Dutti und Bershka wächst dank einer gezielten Strategie weiter, die auf größere, attraktivere Läden und ‌eine höhere Profitabilität setzt. Damit hebt sich der Branchenprimus deutlich von Rivalen wie H&M ab, die mit der schwachen Nachfrage zu kämpfen haben. Die jüngsten ⁠Zahlen bestätigen ⁠den Kurs: 2025 steigerten die Spanier den Nettogewinn um sechs Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Zudem legte der Umsatz in den ersten Wochen des neuen Jahres währungsbereinigt um neun Prozent zu. Um Kurs zu halten, will der Vorstand 2026 rund 2,3 Milliarden Euro investieren und die ‌Aktionäre mit einer erhöhten Dividende von 1,75 Euro ‌je Aktie am Erfolg beteiligen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie legte um vier Prozent zu. "Das ist ein solides und beruhigendes Update", kommentierten Analysten ⁠von JP Morgan.

Das Motto bei Inditex lautet seit einigen Jahren "Klasse statt Masse". Der ‌Konzern schließt systematisch kleinere, weniger erfolgreiche Filialen ⁠und eröffnet dafür geräumigere Flagship-Stores in Top-Lagen. Weltweit sank die Zahl der Läden im vergangenen Jahr zwar um 103 auf 5460. Die gesamte Verkaufsfläche wuchs jedoch um mehr als fünf Prozent – ein Trend, der ‌sich 2026 fortsetzen soll. Ziel ist es, ⁠den Kunden ein hochwertigeres Einkaufserlebnis zu ⁠bieten und das Gedränge in den Filialen zu reduzieren.

Die Strategie zahlt sich aus: Während sich das Umsatzwachstum nach dem Boom der Nach-Corona-Zeit verlangsamt hat, ist die Profitabilität deutlich gestiegen. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) kletterte 2025 auf 20,1 Prozent. Zum Vergleich: Der schwedische Konkurrent H&M kam im selben Zeitraum nur auf eine Marge von 8,1 Prozent. Untermauert wird der Erfolg durch massive Investitionen in die Logistik, um neue Kollektionen noch schneller in die Läden zu bringen.

