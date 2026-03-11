Griechenland begrenzt bei Kraftstoffen und Supermarktprodukten Margen von Firmen

Athen, ⁠11. Mrz (Reuters) - Griechenland will die Margen von Unternehmen bei Kraftstoffen und Supermarktprodukten für drei Monate begrenzen. "Wir können natürlich nicht die primären Preissteigerungen ‌bekämpfen, aber wir senden ganz klar die Botschaft, dass diese wirtschaftlichen acPremierminister Kyriakos Mitsotakis am ⁠Mittwoch. ⁠Die Maßnahmen treten sofort in Kraft und gelten bis Ende Juni, teilte die Regierung mit.

Konkret dürfen Tankstellen maximal noch zwölf Cent pro Liter auf den Großhandelspreis für ‌Benzin und Diesel aufschlagen. Supermärkten ‌drohen Bußgelder von bis zu fünf Millionen Euro, wenn ihre Gewinnspannen den Durchschnitt des Jahres ⁠2025 übersteigen. "Gewinne sind legitim, Wucher jedoch nicht", ‌sagte Entwicklungsminister Takis Theodorikakos.

Hintergrund ⁠sind die seit dem Nahost-Krieg sprunghaft gestiegenen Ölpreise. Die Finanzmärkte bezweifeln, dass die geplante Freigabe von Ölreserven durch die Internationale ‌Energieagentur (IEA) die ⁠Angebotsschocks durch den Konflikt ausgleichen ⁠kann. Wichtige Energieinfrastruktur in der Region wurde beschädigt und der Transport durch die Straße von Hormus - eine Meerenge zwischen dem Iran und Oman - stark beeinträchtigt.

