IEA will wegen Iran-Kriegs Rekordmenge Ölreserven freigeben
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer in Paris veröffentlichten Mitteilung heißt./rbo/DP/mis
