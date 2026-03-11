Ifo-Chef Fuest warnt vor vorschnellen Eingriffen bei Spritpreisen

Berlin, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt vor staatlichen Eingriffen zur Senkung der durch den Iran-Krieg gestiegenen Öl- und Gaspreise für Verbraucher. "Preissignale über Rabatte oder Steuersenkungen auszuschalten, ist volkswirtschaftlich schädlich", sagte der Chef des Münchner Instituts am Mittwoch. Die ‌Lasten höherer Weltmarktpreise müssten von der deutschen Wirtschaft gemeinsam getragen werden. Entlastungen auf einer Seite müssten durch Mehrbelastungen auf anderen Seiten ausgeglichen ⁠werden. Bei jeder ⁠Belastung nach dem Staat zu rufen, lasse in Vergessenheit geraten, dass die Wirtschaft auf Dauer ohne ein gewisses Maß an Eigenverantwortung nicht funktioniere.

Für die Weltwirtschaft wirke ein höherer Ölpreis wie eine zusätzliche Steuer: Energie, Transport und viele Güter würden teurer, was die Inflation erhöhe und ‌das Wachstum dämpfen könne. "Deutschland kann außerdem die Weltmarktpreise ‌für Öl oder Gas nicht beeinflussen", so das Ifo-Institut. Es könne nur den Preis beeinflussen, den Konsumenten in Deutschland für Öl und Gas zahlten, da ⁠in diesen Preisen heimische Steuern enthalten seien.

Die Bundesregierung könnte etwa die Mineralöl- ‌oder die Mehrwertsteuer auf Öl und ⁠Gas senken. Das führe aber nicht dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten für diese Energieträger sinken. "Würden die Steuern an dieser Stelle gesenkt, müssten sie also entweder über andere Steuern oder über verminderte staatliche ‌Leistungen gegenfinanziert werden", hieß es.

Wenn Öl ⁠und Gas knapp seien und damit ⁠zeitweise teurer werden, sei das ein wichtiges Preissignal für Konsumenten, weniger davon zu verbrauchen, wenn sie können. Eine der großen Stärken der Marktwirtschaft sei es, dass Preisänderungen Anreize setzen, das Kaufverhalten anzupassen.

Diejenigen, die am meisten fossile Energie verbrauchen und nicht ausweichen können, sind am stärksten von den Preissteigerungen betroffen. Vor allem für ärmere Menschen könnten daraus schmerzhafte Belastungen erwachsen. Allgemeine Senkungen von Energiesteuern seien aber kein zielgenaues ⁠Instrument, um Bedürftigen zu helfen, so das Ifo-Institut.

