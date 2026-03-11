IRW-News: ACCESS Newswire: Telestream erweitert Cloud Services mit der Einführung von UP

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Telestream erweitert Cloud Services mit der Einführung von UP

Neue cloud-native Plattform erweitert Telestream Cloud Services um Unterstützung für Global Ingest, Automatisierung, Überprüfung und Echtzeitüberwachung in hybriden und verteilten Produktionsumgebungen

NEVADA CITY, Kalifornien / ACCESS Newswire / 11. März 2026 / Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Media-Workflow-Technologien, gab heute die Erweiterung seiner Telestream Cloud Services mit der Einführung von UP bekannt, einer neuen cloud-nativen Lösung, die Global Ingest, Orchestrierung, Überprüfung und Echtzeitüberwachung in modernen Produktionsumgebungen unterstützt. Mit UP erweitert Telestream sein Cloud-Portfolio über die hochskalierte Cloud-Verarbeitung und die Erweiterung hybrider Workflows hinaus und wird damit den wachsenden betrieblichen Anforderungen der verteilten, IP-basierten Medienproduktion gerecht.

Da Medienunternehmen mit Kostendruck, Fragmentierung des Publikums und zunehmend verteilten Produktionsmodellen zu kämpfen haben, hat sich die Einführung der Cloud rasch, aber ungleichmäßig beschleunigt. Einige Unternehmen erweitern ihre bewährten Workflows auf elastische Cloud-Umgebungen. Andere bauen cloud-native Produktionspipelines von Grund auf neu auf. UP treibt die Mission von Telestream voran, eine einheitliche Global Ingest-Strategie zu liefern, die Live-, Kamerakarten- und dateibasierte Workflows umfasst. Mit der Cloud-Erfassung und -Überwachung sowie systemorientierten Metadaten können technische Teams Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit erreichen, unabhängig von Format, Quelle oder Betriebsumgebung.

Medienunternehmen modernisieren sich auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, sagte Charlie Dunn, Executive Vice President, Products von Telestream. Einige entwickeln ihre etablierte Infrastruktur weiter. Andere führen vollständig cloud-native Abläufe ein. Unser Ansatz besteht darin, unseren Kunden flexible Optionen zu bieten, unabhängig davon, ob sie die globale Verarbeitung skalieren, bestehende Workflows erweitern oder die Echtzeitproduktion vollständig in der Cloud betreiben. Mit UP erweitern wir unsere Cloud Services, um die operative Ebene dieser Transformation anzugehen.

Ein breiteres Portfolio an Cloud Services

Telestream Cloud Services umfassen nun drei zentrale Angebote:

- UP - Eine modulare, cloud-native Service-Ebene für Ingest, Orchestrierung, Überprüfung und Überwachung

- EDC (früher bekannt als Encoding.com) - API-First-Cloud-Medienverarbeitung in großem Maßstab

- Vantage Cloud - Erweiterung der Vantage-Workflows auf Cloud-Umgebungen für hybride Abläufe

Jeder Service erfüllt unterschiedliche betriebliche Anforderungen.

UP erweitert das Portfolio um cloud-native operative Steuerung und unterstützt Ingest, Workflow-Automatisierung, kollaborative Überprüfung und Live-Signalüberwachung in verteilten Produktionsumgebungen.

EDC bietet hochparallele, API-gesteuerte KI-Analyse, Transcodierung, Qualitätskontrolle, Untertitelung und Audioverarbeitung für OTT-Plattformen, FAST-Kanäle und globale Content-Distributoren. EDC ist auf elastische Skalierbarkeit ausgelegt und ermöglicht eine Medienverarbeitung mit hohem Durchsatz ohne Overhead für die Infrastrukturverwaltung.

Vantage Cloud ermöglicht es bestehenden Vantage-Kunden, bewährte Workflows auf Cloud-Umgebungen auszuweiten und so Burst-Kapazitäten, geografische Flexibilität und hybride Bereitstellungsmodelle zu nutzen, ohne etablierte Pipelines neu zu gestalten.

Was ist UP?

UP ist die cloud-native Plattform von Telestream, die Ingest, Orchestrierung, Überprüfung und Live-Überwachung in einer einheitlichen operativen Umgebung vereint. UP wurde für verteilte und hybride Produktionsmodelle entwickelt und bietet Teams Echtzeitkontrolle und Transparenz über cloudbasierte Workflows hinweg.

Zum Start umfasst UP:

- UP.Capture - Elastische Live- und dateibasierte Erfassung in der Cloud für die Produktion aus mehreren Quellen mit schneller Durchlaufzeit.

- UP.Review - Proxylose Wiedergabe und Annotation mit wachsender Dateiunterstützung zur Beschleunigung redaktioneller Entscheidungen.

- UP.Workflow - Low-Code-Automatisierung für Ingest, QC, KI-Aufgaben, Untertitelung und Bereitstellung.

- UP.Lens - Cloud-native Multiviewer-Überwachung und intelligente Warnmeldungen für SRT und andere Live-Beitragsfeeds.

- UP.Ingest - Professionelle Kamerakarten- und dateibasierte Erfassung für Sport, Nachrichten und mobile Produktion.

UP unterstützt die Bereitstellung als verwaltetes SaaS, in vom Kunden kontrollierten Cloud-Umgebungen oder in Verbindung mit einer lokalen Infrastruktur, sodass Unternehmen modernisieren können, ohne bestehende Systeme aufzugeben.

Seit fast drei Jahrzehnten unterstützt Telestream die Branche bei der Bewältigung großer technologischer Veränderungen, so Benjamin Desbois, Chief Growth and Strategy Officer von Telestream. Mit UP und unserem erweiterten Portfolio an Cloud Services geben wir unseren Kunden die Freiheit, sich nach ihren eigenen Vorstellungen zu modernisieren, indem wir Global Ingest, Automatisierung und Überwachung zu einer einheitlichen Betriebsebene verbinden, die für alle zukünftigen Workflows bereit ist.

Treffen Sie Telestream auf der NAB 2026

Medienvertreter sind eingeladen, Telestream auf der NAB 2026 zu besuchen. Um einen Termin für ein Briefing zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Kristin Canders unter kristin@grithaus.agency.

Weitere Informationen zu den Telestream Cloud Services und dem neuen UP-Angebot finden Sie unter: https://www.telestream.com/up/.

Laden Sie hier die Pressemappe zu Telestream UP + Cloud Services herunter.

Über Telestream

Telestream ist seit fast drei Jahrzehnten führend im Bereich der digitalen Medieninnovation und fungiert als zuverlässiger Partner hinter einigen der weltweit wichtigsten Medienunternehmen. Die branchenführenden Test-, Mess- und Medien-Workflow-Lösungen des Unternehmens optimieren Abläufe und lassen sich effizient über den gesamten Medienlebenszyklus hinweg skalieren - von der Erfassung und Live-Produktion bis hin zur Automatisierung, Verarbeitung, Qualitätskontrolle, Content-Management und Distribution. Telestream wurde für lokale, Cloud- und Hybridumgebungen entwickelt und gewährleistet eine hochwertige Medienbereitstellung für jedes Publikum und auf jeder Plattform. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Nevada City, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.telestream.net.

