IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Share Sale Agreement zum Erwerb eines westaustralischen Engineering-Unternehmens

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Share Sale Agreement zum Erwerb eines westaustralischen Engineering-Unternehmens

Übernahme stärkt souveräne Fertigungskapazitäten und liefert sofortige Beiträge zu Umsatz und EBITDA

Vancouver, BC - 11. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Share Sale Agreement (SSA) zum Erwerb von 100 % der ausgegebenen Aktien eines westaustralischen Präzisions-Engineering- und Fertigungsunternehmens mit starken Verbindungen zum Verteidigungs- und Bergbausektor unterzeichnet hat.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von CiTech, souveräne Fertigungskapazitäten in Australien aufzubauen und die Produktion seiner Nexus-Plattform und zukünftiger Verteidigungstechnologien vertikal zu integrieren.

Wesentliche Highlights der Transaktion

- Kaufpreis: 7.700.000 AUD

- Umsatz (Geschäftsjahr 2025): ca. 7,5 Millionen AUD

- EBITDA (Geschäftsjahr 2025): ca. 1,9 Millionen AUD

- Prognostiziertes Wachstum: Umsatz und EBITDA sollen sich innerhalb der nächsten 2-3 Jahre verdoppeln

Durch die Übernahme wird das Geschäft von CiTech um ein profitables und gut etabliertes Engineering- und Fertigungsunternehmen erweitert, das sofortige Erträge generiert und gleichzeitig die Fähigkeit des Unternehmens stärkt, die Produktion seiner Nexus-Kommunikationsplattformen zu skalieren.

Transaktionsstruktur

Gemäß den Bedingungen des Share Sale Agreements wird die Gegenleistung wie folgt gezahlt:

- 5.775.000 AUD zahlbar bei Abschluss

- 962.500 AUD zahlbar am ersten Jahrestag des Abschlusses

- 962.500 AUD, zahlbar am zweiten Jahrestag des Abschlusses

Darüber hinaus berücksichtigt CiTech Anpassungen beim Nettobetriebskapital in Höhe von schätzungsweise 2,08 Millionen AUD, bestehend aus Barmitteln, Lagerbeständen, Forderungen und unfertigen Erzeugnissen abzüglich Verbindlichkeiten.

Strategische Vorteile

Die Übernahme verschafft CiTech folgende Vorteile:

- Sofortige souveräne Fertigungskapazitäten in Westaustralien

- Vertikale Integration von Fertigungs- und Engineering-Aktivitäten

- Schnellere Prototypenentwicklung, Produktion und Bereitstellung von Nexus-Plattformen

- Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften und moderner Fertigungsinfrastruktur

- Verbesserte Möglichkeiten zur Unterstützung von Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Bergbau und kritische Infrastruktur

Dank dieser gestärkten Fertigungskapazitäten kann CiTech die Produktion seiner autonomen Kommunikationsplattformen Nexus beschleunigen und so die steigende Nachfrage aus den internationalen Märkten für Verteidigung, Bergbau und Infrastruktur bedienen.

Finanzierungsstruktur

Die Übernahme soll durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital finanziert werden:

- Etwa 60 % Fremdfinanzierung durch eine australische Bank, derzeit bereits weit fortgeschritten

- Etwa 40 % Eigenkapitalfinanzierung durch eine derzeit laufende Kapitalerhöhung

Kommentar der Geschäftsleitung

Brenton Scott, Chief Executive Officer von Critical Infrastructure Technologies, sagte, die Unterzeichnung des Share Sale Agreements sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen.

Die Unterzeichnung des Share Sale Agreements ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von CiTech. Diese Übernahme sorgt für sofortige Einnahmen und Gewinne und liefert gleichzeitig die erforderlichen Fertigungskapazitäten, um die Produktion unserer Nexus-Plattformen zu skalieren und die steigende internationale Nachfrage zu bedienen.

Wichtig ist, dass sie die souveränen australischen Verteidigungsfertigungskapazitäten stärkt und CiTech positioniert, an wichtigen Lieferketten verbündeter Staaten teilzunehmen.

Integration und Zeitplan

Die Übernahme unterliegt nur noch folgenden Bedingungen:

- Sicherung der erforderlichen Finanzierung (in Bearbeitung)

- Standardmäßige Abschlussbedingungen

Der Abschluss wird voraussichtlich am 31. März 2026 erfolgen.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, geht davon aus, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83316

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83316&tr=1

