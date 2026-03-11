IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI erweitert seine Plattform für chemische Synthese um integrierte Sicherheitsfunktionen auf Industriestandard und optimiert damit die chemischen Entwicklungsprozesse der Anwender

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI erweitert seine Plattform für chemische Synthese um integrierte Sicherheitsfunktionen auf Industriestandard und optimiert damit die chemischen Entwicklungsprozesse der Anwender

Vancouver, Kanada - 11. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, eine Modellverbesserung seiner proprietären KI-gestützten chemischen Syntheseplattform SythesAltzer (die Software oder Plattform) bekannt zu geben, wobei integrierte Sicherheitsfunktionen eingeführt werden, die auf alle im System bewerteten Chemikalien angewendet werden. Diese Verbesserung soll die Bewertung von Syntheseoptionen innerhalb der Plattform durch Chemiker und Forschungs- und Entwicklungsteams verbessern. Bei der Bewertung der Synthese neuartiger Chemikalien - sei es für pharmazeutische Anwendungen oder andere Bereiche - benötigen Chemiker Informationen zum sicheren Umgang sowie zu möglichen Risiken. Dies erfordert in der Regel eine manuelle Zusammenstellung von Informationen, beispielsweise aus Sicherheitsdatenblättern, sowie die Berücksichtigung von Skalierungsfragen. Die Plattform stellt Chemikern jetzt einen automatisierten Prozess zur Verfügung, mit dem sie die vergleichende Sicherheit verschiedener Syntheserouten bewerten können, wodurch sowohl Sicherheit als auch Effizienz potenziell verbessert werden.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Fähigkeit zukünftige potenzielle kommerzielle Anwendungsfälle erweitert, da die Software hiermit die wichtigsten Beschaffungsanforderungen für größere Unternehmen erfüllen wird. Die direkte Integration von Sicherheit in die Syntheseplanung ist auch ein wichtiger Schritt, um den verantwortungsvollen Einsatz fortschrittlicher chemischer Modellierungstechnologien in Umgebungen zu ermöglichen, in denen Sicherheit, Compliance und Risikobewertung von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Forschungsumgebungen, die für die öffentliche Sicherheit und die Aufsicht durch Regulierungsbehörden relevant sind.

Die neuen Sicherheitsfunktionen sind darauf ausgelegt, den Zeitaufwand und die Reibungsverluste zu verringern, die typischerweise mit einer manuellen Sicherheitsprüfung verbunden sind, einschließlich des Aufwands für das Zusammenstellen von Dokumentationen und die gleichzeitige Bewertung mehrerer Syntheserouten. Bereits vorhandene Synthese-Support-Software enthält diese Informationen in der Regel nicht. Indem Sicherheitsinformationen und -überlegungen in demselben Entscheidungsprozess verfügbar gemacht werden, der zur Vorschlagserstellung und zum Vergleich von Syntheserouten verwendet wird, zielt Redwood darauf ab, Chemikern zu helfen, weniger Zeit mit administrativen Schritten und mehr Zeit mit wissenschaftlicher Arbeit mit hohem Mehrwert zu verbringen, während gleichzeitig die Konsistenz der Sicherheitsbewertung über Projekte und Teams hinweg verbessert wird.

Wichtig ist, dass das aktualisierte Modell die Routenauswahl unterstützt, indem es den Nutzern hilft, Alternativen zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zu treffen, wobei der betriebliche Prozess flexibel an die spezifische Umgebung des Benutzers angepasst werden kann. Redwood erwartet, dass dies besonders für Unternehmen von Nutzen ist, die Geschwindigkeit, Kosten, Skalierbarkeit und Sicherheit über mehrere Programme hinweg in Einklang bringen müssen, wo bereits kleine Verzögerungen bei Prüfung und Übergabe den Zeitplan erheblich beeinflussen können.

Das Unternehmen ist außerdem davon überzeugt, dass die Plattform aufgrund der verbesserten Sicherheit gut für den Einsatz durch Teams geeignet ist, die in verschiedenen Rechtsräumen tätig sind, da die Sicherheitsfunktionen so konzipiert sind, dass sie weltweit funktionieren und internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Für Organisationen, die standortübergreifend oder regionenübergreifend zusammenarbeiten, kann dies die grenzüberschreitende Koordinierung optimieren und einen einheitlicheren Ansatz für sicherheitsbezogene Bewertungen während des gesamten Syntheseplanungsprozesses fördern.

Darüber hinaus ist Redwood der Ansicht, dass die Sicherheitsverbesserung auch die Anwendungsfälle der Plattform auf ein breiteres Spektrum von Branchen ausweiten könnte, insbesondere auf Bereiche wie Verteidigung und öffentliche Sicherheit, in denen das Verständnis chemischer Synthesewege von Bedeutung ist.

Chemiker sollten sich nicht zwischen Schnelligkeit und Sicherheit bei der Arbeit entscheiden müssen. Durch die direkte Einbindung der Sicherheit in die Routenplanung ermöglichen wir frühere, fundiertere Entscheidungen und eine konsistentere Sicherheitsbewertung über Projekte, Standorte und Regionen hinweg, ohne den Forschungsprozess zu belasten. Dies ist ein bedeutender Schritt, um die Planung fortschrittlicher Synthesen nicht nur schneller und skalierbarer zu machen, sondern auch von vornherein sicherer zu gestalten. Er spiegelt unser Engagement für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung in der Chemie wider, so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, insofern sie keine historischen Fakten darstellen, als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen können in der Regel an Wörtern wie glauben, erwarten, annehmen, schätzen, beabsichtigen, planen, könnten, sollten, werden, potenziell und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden und umfassen in Bezug auf diese Pressemitteilung Aussagen hinsichtlich der Entwicklung und des möglichen Einsatzes der KI-gestützten Plattform und der darin vorgenommenen Sicherheitsverbesserungen, der Erwartung, dass die Software für die Wirkstoffentdeckung oder -entwicklung oder zur Förderung von Verteidigungs- oder Sicherheitslösungen verwenden werden kann. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf sie verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich und implizit genannten Erwartungen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind von Natur aus mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

