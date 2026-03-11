Israel: Hälfte aller iranischen Angriffe mit Streumunition
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei rund der Hälfte aller auf Israel abgefeuerten Raketen hat der Iran israelischen Angaben zufolge die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt. Das bestätigte Israels Militär auf Anfrage.
Streumunition überzieht große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern und ist besonders gefährlich für Zivilisten. Weder Iran noch Israel haben die Streumunitionskonvention unterschrieben, die ihre Verwendung untersagt. Zuletzt hatte Teheran den Einsatz von Gefechtsköpfen mit Streumunition auch selbst bestätigt./cir/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista