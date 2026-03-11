Paris, ⁠10. Mrz (Reuters) - Trotz des Ölpreisanstiegs im Zuge des Nahostkriegs wird die EZB laut ihrer Chefin Christine Lagarde alles Nötige tun, um die ‌Inflation in Schach zu halten. Die EZB werde sicherstellen, dass die Franzosen und die ⁠Europäer ⁠keine Inflationsanstiege wie 2022 und 2023 erlebten, sagte sie am Dienstagabend im französischen Fernsehsender France 2. Europa könne den aktuellen Schock besser verkraften als 2022, doch seien ‌auch die Unsicherheit und die ‌Volatilität größer.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Leitzins angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis ⁠Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent ‌halbiert und pausiert seither. ⁠Mit Ausbruch des Irankrieges ist ein Ölpreisanstieg in Gang gekommen, der neue Inflationssorgen auslöste. Vielen Verbrauchern ist noch das ‌Jahr 2022 ⁠in Erinnerung, als die russische ⁠Invasion in der Ukraine einen Energiepreisschock und einen Inflationsschub auslöste. Die EZB stand damals in der Kritik, sie habe die Entwicklung zu spät erkannt.

(Bericht von Leigh Thomas und Dominique PattonGeschrieben von Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)