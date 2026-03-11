Lufthansa arbeitet an Sonderflugplan wegen Pilotenstreiks

Düsseldorf, ⁠11. Mrz (Reuters) - Die Deutsche Lufthansa erarbeitet wegen der für Donnerstag und Freitag angekündigten Streiks der Piloten einen Sonderflugplan. Dieser solle ‌bis 14.00 Uhr veröffentlicht werden, teilte die Airline am Mittwoch mit. In Deutschland ⁠sollen die ⁠Fluggesellschaften Discover Airlines und Lufthansa CityAirline ihr Programm planmäßig fliegen und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen. Personalvorstand Michael Niggemann kritisierte den Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Cockpit (VC): "Diese ‌Eskalation ist in keiner Weise ‌nachvollziehbar." Dies gelte vor allem in einer Zeit, in der der Krieg mit ⁠dem Iran für ein neues Ausmaß geopolitischer ‌Unsicherheit sorge.

Die Gewerkschaft hat ⁠die Piloten zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind Passagier- und Frachtflüge der Lufthansa, die an deutschen ‌Flughäfen von 00.01 ⁠Uhr am Donnerstag bis ⁠23.59 Uhr am Freitag starten. Hintergrund sind die ergebnislosen Tarifverhandlungen über die Vergütung bei der CityLine und über die betriebliche Altersversorgung bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtsparte Lufthansa Cargo.

