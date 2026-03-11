Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des auf zwei Tage angekündigten Pilotenstreiks sollen bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.

Das Unternehmen will größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat./ceb/DP/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

gestiegene Nachfrage
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge angestern, 13:16 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge an
Fluggesellschaften
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter09. März · dpa-AFX
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News