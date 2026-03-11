Ölpreise geben nach - Bericht über Rekord-Freigabe von Reserven

11. Mrz (Reuters) - ⁠Spekulationen über eine Rekord-Freigabe von Ölreserven lassen die Ölpreise weiter sinken. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge erwägt die Internationale Energieagentur (IEA) wegen möglicher Engpässe im Zuge des Konflikts zwischen den USA, ‌Israel und dem Iran die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um ⁠ein Prozent ⁠auf 86,92 Dollar. Die US-Sorte WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 83,10 Dollar. Nach einem historischen Preissprung zum Wochenanfang hatten die Ölpreise bereits am Dienstag um mehr als elf Prozent nachgegeben.

Dem Bericht zufolge würde die geplante Freigabe die Menge von ‌182 Millionen Barrel übersteigen, die nach dem ‌russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 auf den Markt gebracht wurde. Nach Einschätzung der Analysten von Goldman Sachs würde eine Freigabe dieser ⁠Größenordnung die Ausfälle von Exporten aus der Golfregion für zwölf Tage ‌ausgleichen. Der französische Präsident Emmanuel Macron ⁠will im Tagesverlauf mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten per Video über die Lage beraten.

Einige Analysten zeigten sich jedoch skeptisch. "Noch wurde keine Freigabe offiziell angekündigt, und es ‌gibt Zweifel am letztendlichen Tempo ⁠etwaiger Entnahmen aus diesen Reserven", ⁠konstatierte Philip Jones-Lux, Analyst bei Sparta Commodities. Gleichzeitig bleiben die Sorgen vor Lieferengpässen bestehen. So hat der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi nach einem Drohnenangriff seine Raffinerie in Ruwais geschlossen. Zudem fielen die US-Bestände an Rohöl, Benzin und Destillaten in der vergangenen Woche, wie aus Daten des Branchenverbands API hervorging.

(Bericht von Katya Golubkova, Trixie Yap, geschrieben von Stefanie Geiger, ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)