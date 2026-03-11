Wien, ⁠11. Mrz (Reuters) - Die rumänische OMV-Tochter Petrom weitet ihre Suche nach Erdgas im Schwarzen Meer aus. Das Unternehmen beteilige sich ‌mit 25 Prozent an einem Konsortium für den Explorationsblock Han Tervel vor ⁠der ⁠Küste Bulgariens, teilte die österreichische Konzernmutter OMV am Mittwoch mit. Betreiber des Projekts sei der britische Energiekonzern Shell mit einem Anteil von 42 ‌Prozent. Dritter Partner ist ‌die türkische TPAO mit 33 Prozent.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt ⁠der Zustimmung durch die bulgarische Regierung. In ‌einer ersten Phase ⁠sollen seismische Daten des rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiets ausgewertet werden, bevor über Probebohrungen entschieden wird. ‌OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere ⁠bezeichnete den Schritt als ⁠Stärkung des Portfolios in der Region. Das Unternehmen ist bereits Betreiber des Großprojekts Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres.

