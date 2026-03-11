Oracle überzeugt mit KI | Rheinmetall-Zahlen | AeroVironment unter Druck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Zahlen und neuer Ausblick

Der Konzern präsentiert seine aktuellen Geschäftszahlen und setzt weiterhin auf starkes Wachstum. Doch wie bewertet der Markt die Ergebnisse wirklich – und was bedeutet der enorme Auftragsbestand für die kommenden Jahre?

AeroVironment: Wachstum trifft neue Herausforderungen

Der Spezialist für autonome Systeme meldet starkes Umsatzwachstum, muss jedoch seine Prognose anpassen. Welche Faktoren hinter den Zahlen stehen und wie der Markt darauf reagiert, schauen wir uns genauer an.

Oracle: KI treibt das Cloud-Geschäft

Der Softwarekonzern meldet überraschend starke Zahlen. Besonders das Geschäft rund um KI-Infrastruktur und Cloud-Datenbanken entwickelt sich dynamisch. Kann Oracle seine Position im KI-Zeitalter weiter ausbauen?