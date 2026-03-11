Märkte heute

Oracle überzeugt mit KI | Rheinmetall-Zahlen | AeroVironment unter Druck

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Chemie, Porsche AG, Henkel Vz, Rheinmetall, Novo Nordisk, Nio, Meta Platforms, Alphabet, AeroVironment, Oracle.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Rheinmetall: Zahlen und neuer Ausblick 

Der Konzern präsentiert seine aktuellen Geschäftszahlen und setzt weiterhin auf starkes Wachstum. Doch wie bewertet der Markt die Ergebnisse wirklich – und was bedeutet der enorme Auftragsbestand für die kommenden Jahre?

AeroVironment: Wachstum trifft neue Herausforderungen 

Der Spezialist für autonome Systeme meldet starkes Umsatzwachstum, muss jedoch seine Prognose anpassen. Welche Faktoren hinter den Zahlen stehen und wie der Markt darauf reagiert, schauen wir uns genauer an.

Oracle: KI treibt das Cloud-Geschäft 

Der Softwarekonzern meldet überraschend starke Zahlen. Besonders das Geschäft rund um KI-Infrastruktur und Cloud-Datenbanken entwickelt sich dynamisch. Kann Oracle seine Position im KI-Zeitalter weiter ausbauen?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Alphabet A
Porsche AG Vz.
Oracle
Porsche Automobil Holding
Meta
Wacker Chemie
Alphabet C
AeroVironment
Novo Nordisk (ADR)
NIO
VZ Holding
Henkel Vorzugsaktien (ADR)

