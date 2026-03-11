Videoanalyse 11.03.2026
Oracle zerstreut Zweifel um KI-Ausbau - wo jetzt realistische Kursziele liegen
onvista · Uhr
Mit seinen Quartalszahlen hat der Cloud-Anbieter Oracle Zweifel um den schuldenfinanzierten Ausbau von KI-Infrastruktur erstmal zerstreut. Am Mittwoch gehörte die Aktie zu den Gewinnern in einem insgesamt durchmischten US-Markt.
Ein tieferer Blick in die Zahlen zeigt, wie stark die Nachfrage nach Oracles Dienstleistungen tatsächlich wächst. Doch reicht dieses rekordverdächtige Quartal, um der Aktie wieder Schwung zu verleihen? Welches Kursziel Börsenprofi Martin für die Aktie hat, verrät er dir im Video.
