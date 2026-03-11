Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Verkaufen (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG 11.03.2026 / 14:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen (zuvor: Kaufen) seit: 11.03.2026 Kursziel: 78,25 EUR (zuvor: 67,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers Übernahmeangebot mit attraktiver Prämie und angestrebten Delisting Die Netfonds AG ist ein Investment Agreement mit Warburg Pincus eingegangen und schließt sich mit der blau direkt Gruppe zusammen. Warburg Pincus hat sich bereits eine Beteiligung von 53% gesichert und gibt ein öffentliches Angebot je Netfonds-Aktie von 78,25 EUR ab. Attraktive Übernahmeprämie: Das Angebot der Warburg Pincus von 78,25 EUR liegt bei 64,4% über Schlusskurs (06. März 2026) und über 78,3% des volumengewichteten Durchschnittskurses der vergangenen drei Monate. Mit Hinblick darauf, dass die Netfonds-Aktie im Freiverkehr handelt und damit ein Angebot durch Warburg Pincus nicht verpflichtend ist, bietet es u.E. eine attraktive Prämie, um die Wertsteigerung zu realisieren. Dividendenausschüttungen wird es bis zum Vollzug des Angebots nicht geben. Während das Übernahmeangebot am 20. April 2026 endet, wird das Delisting nach erfolgtem Vollzug der Transaktion im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 erwartet. Die zum Verkauf eingereichten Aktien werden dabei unter einer separaten ISIN notiert. Das Angebot hat keine Mindestannahmeschwelle und steht unter Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben und die Gestattung im Rahmen spezifischer Inhaberkontrollverfahren. Zusammenschluss von Netfonds und blau direkt Gruppe: Durch den Zusammenschluss in einer gemeinsamen privaten Eigentümerstruktur unter dem Dach von Warburg Pincus soll ein führender Anbieter von Software- und Infrastrukturdienstleistungen für die Finanz- und Versicherungsbranche entstehen. Dieser Schritt ist die Antwort auf die fortschreitende Konsolidierung am deutschen Versicherungs- und Investmentmarkt, bei der die regulatorische Tiefe von Netfonds und die Prozess-Expertise von blau direkt zu einer marktweiten Plattform-Architektur verschmolzen werden. Der Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Barangebot von Warburg Pincus uneingeschränkt und ausdrücklich. Fazit: Die angebotenen 78,25 EUR je Aktie übertreffen unser bisher ausgegebenes Kursziel von 67,00 EUR um 16,8% und den volumengewichteten Durchschnittskurses der vergangenen drei Monate um 78,3%. Aus diesem Grund bietet das Angebot u.E. eine attraktive Exit-Prämie. Hinzu kommt das Delisting, welches zu einer erheblichen Einschränkung in der Liquidität führt. Wir empfehlen daher das Angebot anzunehmen und setzen die Netfonds AG mit einem Kursziel von 78,25 EUR auf 'verkaufen'. 