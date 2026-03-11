Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Verkaufen (zuvor: Kaufen)

Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG

11.03.2026 / 14:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG

     Unternehmen:               Netfonds AG
     ISIN:                      DE000A1MME74

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Verkaufen (zuvor: Kaufen)
     seit:                      11.03.2026
     Kursziel:                  78,25 EUR (zuvor: 67,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers

Übernahmeangebot mit attraktiver Prämie und angestrebten Delisting

Die Netfonds AG ist ein Investment Agreement mit Warburg Pincus eingegangen
und schließt sich mit der blau direkt Gruppe zusammen. Warburg Pincus hat
sich bereits eine Beteiligung von 53% gesichert und gibt ein öffentliches
Angebot je Netfonds-Aktie von 78,25 EUR ab.

Attraktive Übernahmeprämie: Das Angebot der Warburg Pincus von 78,25 EUR
liegt bei 64,4% über Schlusskurs (06. März 2026) und über 78,3% des
volumengewichteten Durchschnittskurses der vergangenen drei Monate. Mit
Hinblick darauf, dass die Netfonds-Aktie im Freiverkehr handelt und damit
ein Angebot durch Warburg Pincus nicht verpflichtend ist, bietet es u.E.
eine attraktive Prämie, um die Wertsteigerung zu realisieren.
Dividendenausschüttungen wird es bis zum Vollzug des Angebots nicht geben.
Während das Übernahmeangebot am 20. April 2026 endet, wird das Delisting
nach erfolgtem Vollzug der Transaktion im weiteren Verlauf des zweiten
Halbjahres 2026 erwartet. Die zum Verkauf eingereichten Aktien werden dabei
unter einer separaten ISIN notiert. Das Angebot hat keine
Mindestannahmeschwelle und steht unter Vorbehalt der Erteilung der
erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben und die Gestattung im Rahmen
spezifischer Inhaberkontrollverfahren.

Zusammenschluss von Netfonds und blau direkt Gruppe: Durch den
Zusammenschluss in einer gemeinsamen privaten Eigentümerstruktur unter dem
Dach von Warburg Pincus soll ein führender Anbieter von Software- und
Infrastrukturdienstleistungen für die Finanz- und Versicherungsbranche
entstehen. Dieser Schritt ist die Antwort auf die fortschreitende
Konsolidierung am deutschen Versicherungs- und Investmentmarkt, bei der die
regulatorische Tiefe von Netfonds und die Prozess-Expertise von blau direkt
zu einer marktweiten Plattform-Architektur verschmolzen werden. Der Vorstand
und Aufsichtsrat befürworten das Barangebot von Warburg Pincus
uneingeschränkt und ausdrücklich.

Fazit: Die angebotenen 78,25 EUR je Aktie übertreffen unser bisher
ausgegebenes Kursziel von 67,00 EUR um 16,8% und den volumengewichteten
Durchschnittskurses der vergangenen drei Monate um 78,3%. Aus diesem Grund
bietet das Angebot u.E. eine attraktive Exit-Prämie. Hinzu kommt das
Delisting, welches zu einer erheblichen Einschränkung in der Liquidität
führt. Wir empfehlen daher das Angebot anzunehmen und setzen die Netfonds AG
mit einem Kursziel von 78,25 EUR auf 'verkaufen'.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11a4dcc3b8b762c10a3f33b6ebb3e803

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7a02c253-1d51-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2289776 11.03.2026 CET/CEST

