Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG

11.03.2026 / 09:07 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE

     Unternehmen:               Uzin Utz SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.03.2026
     Kursziel:                  100,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Strategische Beteiligung eröffnet Zugang zum Zukunftsmarkt Serielles Bauen

UZIN UTZ hat am vergangenen Freitag eine Beteiligung im Zukunftsmarkt des
seriellen und modularen Bauens bekannt gegeben.

Beteiligung über Kapitalerhöhung der Gropyus AG: Die 2019 gegründete Gropyus
AG ist spezialisiert auf die hochautomatisierte Fertigung von Bauelementen
(z.B. Wand- und Deckenelemente) in nachhaltiger Holzbauweise für den
modularen Wohnungsbau. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt
heute rund 530 Mitarbeitende und betreibt vier Standorte in Deutschland und
Österreich. Aktuell werden Bauprojekte in u.a. Berlin, Dresden und Salzburg
realisiert. Bereits Anfang letzter Woche wurde gemeldet, dass Gropyus in
einer neuen Finanzierungsrunde 100 Mio. EUR für den Ausbau der digitalen und
automatisierten Planungs- und Bauprozesse sowie die technologische
Weiterentwicklung eingesammelt hat. Über die Höhe und das
Investitionsvolumen der strategischen Beteiligung von UZIN UTZ an dem
Start-Up ist bislang nichts bekannt. Wir gehen jedoch von einer
Minderheitsbeteiligung im niedrigen bis mittleren einstelligen
Mio.-Euro-Bereich aus, ähnlich wie sie UZIN UTZ im Frühjahr 2025 an der
ConBotics GmbH, einem Berliner Start-Up mit KI-gestützten Robotiklösungen
für das Handwerk (u.a. 'MalerRoboter'), eingegangen ist. Hier hatte UZIN UTZ
für einen Kaufpreis von 1,5 Mio. EUR Anteile i.H.v. 8,76% erworben.

Erschließung neuer Wachstumspotenziale: In Deutschland nimmt modulares Bauen
mit einem Marktanteil von 6% mehr als doppelt so schnell wachsen wie der
Wohnungsbau insgesamt. Für UZIN UTZ eröffnet die Beteiligung somit Zugang
zur Wertschöpfungskette eines bedeutenden Wachstumsmarkts und Einblicke in
zukünftige Anforderungen an Materialien, Systeme und Schnittstellen, die
gezielt in die Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsportfolios des
Bodenspezialisten einfließen sollen. So mangelt es laut Vorstand dem
modularen und seriellen Bauen insbesondere beim Bodenaufbau bislang an
marktreifen und automatisiert gefertigten Systemlösungen.

Fazit: Wir erachten die Beteiligung an Gropyus als vielversprechenden
stratgischen Schritt im Rahmen der im Januar präsentierten GROW
BIGGER-Stratgegie von UZIN UTZ. Diese sieht neben einer verstärkten
Internationalisierung auch die Erschließung neuer Wachstumspotenziale aus
der Automatisierung und Modularisierung des Bausektors vor. Allerdings ist
u.E. von einer Beteiligung im kleineren Maßstab auszugehen, die kurzfristig
ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen bleiben und seitens
UZIN UTZ keine Kapitalmaßnahmen nach sich ziehen dürfte. Wenngleich sich
wiederum die Eskalation im Iran-Konflikt und der starke Anstieg der Öl- und
Gaspreise grundsätzlich negativ auf die Bautätigkeit auswirken dürften,
halten wir eine Revision der Prognosen zurzeit für verfrüht und bestätigen
angesichts des u.E. hohen Upsides unsere Kaufempfehlung und das Kursziel für
die Aktie von UZIN UTZ.



---------------------------------------------------------------------------

