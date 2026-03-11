Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 11.03.2026 / 09:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.03.2026 Kursziel: 100,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Strategische Beteiligung eröffnet Zugang zum Zukunftsmarkt Serielles Bauen UZIN UTZ hat am vergangenen Freitag eine Beteiligung im Zukunftsmarkt des seriellen und modularen Bauens bekannt gegeben. Beteiligung über Kapitalerhöhung der Gropyus AG: Die 2019 gegründete Gropyus AG ist spezialisiert auf die hochautomatisierte Fertigung von Bauelementen (z.B. Wand- und Deckenelemente) in nachhaltiger Holzbauweise für den modularen Wohnungsbau. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt heute rund 530 Mitarbeitende und betreibt vier Standorte in Deutschland und Österreich. Aktuell werden Bauprojekte in u.a. Berlin, Dresden und Salzburg realisiert. Bereits Anfang letzter Woche wurde gemeldet, dass Gropyus in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Mio. EUR für den Ausbau der digitalen und automatisierten Planungs- und Bauprozesse sowie die technologische Weiterentwicklung eingesammelt hat. Über die Höhe und das Investitionsvolumen der strategischen Beteiligung von UZIN UTZ an dem Start-Up ist bislang nichts bekannt. Wir gehen jedoch von einer Minderheitsbeteiligung im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich aus, ähnlich wie sie UZIN UTZ im Frühjahr 2025 an der ConBotics GmbH, einem Berliner Start-Up mit KI-gestützten Robotiklösungen für das Handwerk (u.a. 'MalerRoboter'), eingegangen ist. Hier hatte UZIN UTZ für einen Kaufpreis von 1,5 Mio. EUR Anteile i.H.v. 8,76% erworben. Erschließung neuer Wachstumspotenziale: In Deutschland nimmt modulares Bauen mit einem Marktanteil von 6% mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Wohnungsbau insgesamt. Für UZIN UTZ eröffnet die Beteiligung somit Zugang zur Wertschöpfungskette eines bedeutenden Wachstumsmarkts und Einblicke in zukünftige Anforderungen an Materialien, Systeme und Schnittstellen, die gezielt in die Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsportfolios des Bodenspezialisten einfließen sollen. So mangelt es laut Vorstand dem modularen und seriellen Bauen insbesondere beim Bodenaufbau bislang an marktreifen und automatisiert gefertigten Systemlösungen. Fazit: Wir erachten die Beteiligung an Gropyus als vielversprechenden stratgischen Schritt im Rahmen der im Januar präsentierten GROW BIGGER-Stratgegie von UZIN UTZ. Diese sieht neben einer verstärkten Internationalisierung auch die Erschließung neuer Wachstumspotenziale aus der Automatisierung und Modularisierung des Bausektors vor. Allerdings ist u.E. von einer Beteiligung im kleineren Maßstab auszugehen, die kurzfristig ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen bleiben und seitens UZIN UTZ keine Kapitalmaßnahmen nach sich ziehen dürfte. Wenngleich sich wiederum die Eskalation im Iran-Konflikt und der starke Anstieg der Öl- und Gaspreise grundsätzlich negativ auf die Bautätigkeit auswirken dürften, halten wir eine Revision der Prognosen zurzeit für verfrüht und bestätigen angesichts des u.E. hohen Upsides unsere Kaufempfehlung und das Kursziel für die Aktie von UZIN UTZ. 