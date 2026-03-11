OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)

KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO) Frankenthal (ots) - - Acht Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk - Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich - Wachstumsstrategie bei Kraftwerkspumpen Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im März einen Großauftrag im Wert von mehr als 150 Millionen Euro erhalten. In den kommenden Jahren wird die Energiesparte des Unternehmens acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa produzieren und ausliefern. Gefertigt werden die mehr als 100 Tonnen schweren Pumpen, von denen jede eine Antriebsleistung von 8 Megawatt hat, im Frankenthaler Stammwerk. Die Lieferung der Großpumpen und die damit verbundenen Tests für den sicheren Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks bilden den größten Einzelauftrag, den KSB jemals verbucht hat. Als Marktführer für Kraftwerkspumpen verfolgt das Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Kompetenz und breites Wissen im Projektgeschäft baut. "Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach neuen Kraftwerken führt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung von KSB, "Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen des Projektpartners in unsere Expertise und Erfahrung. Wir freuen uns, diese technisch anspruchsvollen Großpumpen in den kommenden Jahren aus unserem Frankenthaler Energiewerk liefern zu dürfen." Eine Hauptkühlmittelpumpe sorgt dafür, dass Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die Stromerzeugung zu nutzen. Das Kraftwerksprojekt trägt zu CO2- freien Energieerzeugung und zur Energiesicherheit in Europa bei. Über den Auftraggeber haben die Vertragspartner, wie in der Branche üblich, Stillschweigen vereinbart. KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt. Pressekontakt: Sonja Ayasse Tel + 49 6233 86-3118 Mobil +49 151 22953838 mailto:sonja.ayasse@ksb.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6233204 OTS: KSB SE & Co. KGaA ISIN: DE0006292006