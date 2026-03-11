Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu VW-Gewinneinbruch/Arbeitsplatzabbau

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu VW-Gewinneinbruch/Arbeitsplatzabbau:

Volkswagen stand lange für Deutschlands Wohlstand. Jetzt steht Volkswagen für Deutschlands Siechtum. Es geht nicht mehr aufwärts, sondern abwärts. Nicht rapide, aber stetig erodiert die Substanz.

Kann Volkswagen die Kurve noch kriegen? Vielleicht, aber dafür müssten sich die Wolfsburger auf alte Stärke zurückbesinnen und wettbewerbsfähige Wagen bauen, die weltweit wieder für Perfektion und Innovation stehen. Und das geht weder mit einer 35-Stunden-Woche noch mit horrenden Gehältern für Manager, die zu wenig abliefern.

VW bräuchte Macher und ein Aufbrechen der verkrusteten Machtstrukturen, in denen Land und Gewerkschaften nicht immer hilfreich agieren. Aber realistisch - so ehrlich muss man sein - klingt das nicht./yyzz/DP/mis