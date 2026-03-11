Reiche: Preiserhöhung an Tankstellen nur noch einmal täglich

BERLIN (dpa-AFX) - Tankstellen in Deutschland sollen nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen. Dieses Modell wolle die Bundesregierung so rasch wie möglich einführen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin./tam/DP/stw

