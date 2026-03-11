Rheinmetall enttäuscht bei der Marge - und die Aktie ist schlicht zu teuer

Rheinmetall hat am Mittwoch Zahlen vorgelegt und Hoffnung auf weiterhin starkes Wachstum gemacht. Zufrieden waren die Investoren nicht - sie schickten die Aktie deutlich nach unten.
Das Problem: Rheinmetalls margenstärkste Bereiche tragen insgesamt noch wenig zum gesamten Ergebnis bei, sagt onvista-Chefanalyst Martin. In seiner Videoanalyse erklärt er dir zudem, warum die hohe Bewertung ein Problem für den Kurs ist.
