RWE - Topperformer und Topmodell
HSBC · Uhr
Topperformer und Topmodell
Mit einem Kursplus von fast 18 % zählt die RWE-Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den besten DAX®-Titeln. Eines unserer Lieblingsmodelle signalisiert ebenfalls „grünes Licht“ für den Versorger. Letzteres verbindet die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, wodurch trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel ausgewählt werden sollen. In diese Kategorie fällt derzeit die RWE-Aktie, d. h. eine hohe relative Stärke (Levy) trifft auf geringe Kursschwankungen. Charttechnisch würde ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 55,62 EUR für ein erneutes, trendbestätigendes Longsignal sorgen. Übergeordnet dient die nach oben aufgelöste Schiebezone der letzten Jahre zwischen 28 EUR und 44 EUR ohnehin als strategischer Katalysator. Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial bis rund 60 EUR bereit. In der Summe erfährt die RWE-Aktie derzeit einen vielfachen Rückenwind. Um diesen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Februartief bei 49,17 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Deshalb bietet sich dieses Level als Absicherung auf der Unterseite an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Mit einem Kursplus von fast 18 % zählt die RWE-Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den besten DAX®-Titeln. Eines unserer Lieblingsmodelle signalisiert ebenfalls „grünes Licht“ für den Versorger. Letzteres verbindet die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, wodurch trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel ausgewählt werden sollen. In diese Kategorie fällt derzeit die RWE-Aktie, d. h. eine hohe relative Stärke (Levy) trifft auf geringe Kursschwankungen. Charttechnisch würde ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 55,62 EUR für ein erneutes, trendbestätigendes Longsignal sorgen. Übergeordnet dient die nach oben aufgelöste Schiebezone der letzten Jahre zwischen 28 EUR und 44 EUR ohnehin als strategischer Katalysator. Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial bis rund 60 EUR bereit. In der Summe erfährt die RWE-Aktie derzeit einen vielfachen Rückenwind. Um diesen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Februartief bei 49,17 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Deshalb bietet sich dieses Level als Absicherung auf der Unterseite an.
RWE (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart RWE
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista