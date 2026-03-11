RWE - Topperformer und Topmodell

Mit einem Kursplus von fast 18 % zählt die RWE-Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den besten DAX®-Titeln. Eines unserer Lieblingsmodelle signalisiert ebenfalls „grünes Licht“ für den Versorger. Letzteres verbindet die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, wodurch trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel ausgewählt werden sollen. In diese Kategorie fällt derzeit die RWE-Aktie, d. h. eine hohe relative Stärke (Levy) trifft auf geringe Kursschwankungen. Charttechnisch würde ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 55,62 EUR für ein erneutes, trendbestätigendes Longsignal sorgen. Übergeordnet dient die nach oben aufgelöste Schiebezone der letzten Jahre zwischen 28 EUR und 44 EUR ohnehin als strategischer Katalysator. Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial bis rund 60 EUR bereit. In der Summe erfährt die RWE-Aktie derzeit einen vielfachen Rückenwind. Um diesen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Februartief bei 49,17 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Deshalb bietet sich dieses Level als Absicherung auf der Unterseite an.

RWE (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.