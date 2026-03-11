Sechs Tote bei Busbrand in der Schweiz - Polizei vermutet Vorsatz

Kerzers, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Bei einem Busbrand in der Schweiz sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus: Ein Passagier habe das Feuer im Inneren des Fahrzeugs wahrscheinlich selbst gelegt, teilte die Polizei am Mittwoch ‌mit. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, zwei weitere Personen wurden vor Ort versorgt. Augenzeugen berichteten von panischen Szenen, als Passagiere aus dem brennenden ⁠gelben Postauto ⁠flohen. Der Vorfall ereignete sich auf einer Straße in Kerzers im westlichen Kanton Freiburg, etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt Bern entfernt.

Die Behörden untersuchen Berichte, wonach sich die Person mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben soll, wie eine Polizeisprecherin ergänzte. Ein terroristischer Hintergrund werde derzeit jedoch ausgeschlossen. "Wir haben ‌keine Hinweise, die auf einen Terroranschlag hindeuten", sagte ‌der Freiburger Staatsrat Romain Collaud dem Sender RTS. Das Medienportal "20 Minutes" berichtete unter Berufung auf ein Video vom Unglücksort, ein Verletzter habe geschrien, dass sich ein Mann ⁠mit Benzin übergossen und angezündet habe. Die Identifizierung der sechs Toten werde mehrere ‌Tage dauern, erklärte Collaud weiter. Es ⁠sei noch unklar, ob der mutmaßliche Brandstifter unter den Toten sei.

Videoaufnahmen zeigten die verkohlten Überreste des Fahrzeugs. Der Chef des Busunternehmens Postauto, Stefan Regli, bezeichnete das Geschehen als schreckliche Tragödie. "Alle Mitarbeitenden von Postauto ‌und der Schweizerischen Post sind wie ⁠ich schockiert und zutiefst betroffen", erklärte ⁠er in einer Stellungnahme. Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich erschüttert. "Es schockiert und betrübt mich, dass erneut Menschen bei einem schweren Brand in der Schweiz ihr Leben verloren haben", schrieb er auf der Plattform X. Erst im Januar waren bei einem Feuer in einer Bar im Skiort Crans-Montana 41 Menschen gestorben. Die Wunden von damals seien noch frisch, sagte Collaud.

(Bericht von Dave Graham in Kerzers, Olivia Le Poidevin in Genf, MitarbeitC ecile ⁠Mantovani, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)