Sinkende Nachfrage: Durchschnittspreis für E-Bikes gesunken

BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist der Durchschnittspreis für in Deutschland verkaufte E-Bikes gesunken. Im Schnitt mussten die Käufer 2.550 Euro und damit 3,8 Prozent weniger pro E-Bike bezahlen, wie die Verbände von Zweiradindustrie und Fachhandel berichten. Verkauft wurden 2 Millionen Stück nach 2,1 Millionen im Jahr zuvor. Herkömmliche Fahrräder ohne Motor kosteten wie im Jahr zuvor durchschnittlich 500 Euro. Aber auch hier gab es wegen hoher Lagerbestände kräftige Rabatte. Diese wurden ausgeglichen durch den Boom bei teuren Renn- und Gravelbikes. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Branche wollen die Verbände im Laufe des Tages in Berlin vorstellen./ceb/DP/zb

