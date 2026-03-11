Studie: Investitionen in Bildung und Gesundheit rentieren sich

Berlin, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Höhere Ausgaben für Bildung und Gesundheit zahlen sich einer Studie zufolge aus. Im Schnitt folge daraus rund zehn Prozent jährlicher Produktivitätsrendite, wie eine internationale Studie des World Inequality Labs zeigt, an der auch das Zentrum für Europäische ‌Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim beteiligt war. Dafür wurden globale Langzeitdaten von 1800 bis 2025 ausgewertet.

"Investitionen in Bildung und Gesundheit sind Wachstumspolitik", lautet das Fazit von ⁠ZEW-Experte und ⁠Ko-Autor Li Yang. "Das gilt insbesondere dort, wo das Ausgangsniveau niedrig ist." Erhöhten Länder ihre Bildungs- und Gesundheitsausgaben verlässlich, beschleunige sich das Produktivitätswachstum messbar. "Für öffentliche Bildung liegen die Renditen teils bei 15 bis 20 Prozent", sagte der Experte.

Die Studie dokumentiert einen langfristigen Anstieg der öffentlichen Ausgaben für ‌Bildung und Gesundheit – weltweit von unter einem Prozent ‌des Bruttoinlandsproduktes (BIP) vor 1900 auf etwa neun Prozent im Jahr 2025. Die Daten zeigen allerdings auch, dass die globalen Investitionen in Humankapital ungleich verteilt seien.

Reiche Regionen ⁠tätigen einen überproportionalen Anteil der weltweiten Ausgaben. Ärmere Regionen stellen dagegen den ‌Großteil der jungen Bevölkerung, weshalb sich ⁠dort weniger Investitionen auf mehr Menschen aufteilen. Die öffentlichen Bildungsausgaben in Süd- und Südostasien sowie Subsahara-Afrika betragen den Angaben nach nur rund vier Prozent des jeweiligen kaufkraftbereinigten BIP. In Europa, Nordamerika oder ‌Ozeanien liegen sie zwischen zwölf und ⁠13 Prozent. Auch bei Gesundheitsausgaben zeigt ⁠sich eine markante Lücke: Die Pro-Kopf-Beträge in ärmeren Regionen entsprechen teilweise nur einem Fünfzigstel bis Sechzigstel des Spitzenwerts.

2025 lag die durchschnittliche Stundenproduktivität global bei rund 16 Euro - von etwa vier Euro in Subsahara-Afrika bis mehr als 55 Euro in Europa und Nordamerika. Auf Basis historischer Analysen schätzt das Forschungsteam, dass ein zusätzlicher BIP-Prozentpunkt an altersbereinigten Humankapitalausgaben die jährliche Produktivitätsrate im Schnitt um 0,1 Prozentpunkte steigert. Ohne zusätzliche Investitionen ⁠verfestigen sich dagegen die Lücken und das globale Wachstum verlangsamt sich.

