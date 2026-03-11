TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. März

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00  Analystencall)
07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen ((10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall)
07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)
07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (9.00 Presse- und Analystencall)
07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Früjahr
12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/26
13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell

10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose Frühjahr

10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht

10:00 DEU: Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem WWF Deutschland
u.a. mit Klimachefin WWF Deutschland, Viviane Raddatz und dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

DEU/NOR: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Norwegen

DEU: Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa

CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses

