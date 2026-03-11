Tourismus in Deutschland weiter im Aufwind: Übernachtungszahl im Januar gestiegen

Berlin, ⁠11. Mrz (Reuters) - Der Tourismusboom in Deutschland ist ungebrochen. Trotz der mauen Konjunktur verbuchten die Beherbergungsbetriebe hierzulande im Januar 25,5 Millionen Übernachtungen ‌in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch weiter mitteilte, waren ⁠das 1,2 ⁠Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm dabei zwischen Sylt und der Zugspitze um 1,3 Prozent auf ‌21,2 Millionen zu. Auch bei ‌ausländischen Reisenden ist Deutschland beliebt: Im Januar stieg die Übernachtungszahl um 1,0 Prozent auf ⁠4,3 Millionen.

Der Deutschland-Tourismus hatte im vergangenen Jahr ‌erneut einen Rekord ⁠geschafft. Es gab 497,5 Millionen Gästeübernachtungen und damit 0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. Dazu beigetragen ‌haben auch die ⁠Zahlen zum Jahresende: Im ⁠Dezember 2025 verbuchten die Betriebe 32,0 Millionen Übernachtungen. Das waren 3,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist und damit der höchste Wert, der je in einem Dezember erreicht wurde.

