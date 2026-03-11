Übernahme der Iveco-Militärlastwagen durch Rheinmetall verzögert sich

Düsseldorf, ⁠11. Mrz (Reuters) - Die Übernahme des Geschäfts der italienischen Iveco mit Militär-Lastwagen durch ‌Rheinmetall ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gebe ⁠eine ⁠Verzögerung, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch im Gespräch mit Analysten. Ivecos Rüstungssparte soll an ‌den Rheinmetall-Partner Leonardo ‌gehen, der das Geschäft um die Militärlastwagen dann ⁠an den Düsseldorfer Rüstungskonzern ‌weitergeben will. Doch ⁠habe Leonardo die Transaktion noch nicht abgeschlossen, sagte Papperger. Erst dann ‌sei ⁠Rheinmetall am Zug. ⁠Rheinmetall fertigt mit Leonardo unter anderem Panzer.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)