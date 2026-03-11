Übernahme der Iveco-Militärlastwagen durch Rheinmetall verzögert sich

Düsseldorf, 11. Mrz (Reuters) - Die Übernahme des Geschäfts der italienischen Iveco mit Militär-Lastwagen durch Rheinmetall ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gebe eine Verzögerung, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch im Gespräch mit Analysten. Ivecos Rüstungssparte soll an den Rheinmetall-Partner Leonardo gehen, der das Geschäft um die Militärlastwagen dann an den Düsseldorfer Rüstungskonzern weitergeben will. Doch habe Leonardo die Transaktion noch nicht abgeschlossen, sagte Papperger. Erst dann sei Rheinmetall am Zug. Rheinmetall fertigt mit Leonardo unter anderem Panzer.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)