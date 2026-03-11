Konjunkturdaten

US-Inflation verharrt wie erwartet bei 2,4 Prozent

onvista · Uhr
Die Inflation in den USA hat sich zuletzt nicht verändert. Die Teuerung im Februar lag bei 2,4 Prozent zum Vorjahr und damit auf dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Auch bei der Kern- und Monatsrate gab es keine Überraschungen. Die Kernrate ohne schwankungsanfällige Güter wie Nahrungsmittel oder Energie lag wie erwartet bei 2,5 Prozent, die Rate zum Vormonat bei 0,3 Prozent.

Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft liegt damit weiterhin ein gutes Stück über der Zielrate der Notenbank Federal Reserve von 2,0 Prozent, zugleich aber ebenso deutlich tiefer als in den Vorjahren.

