US-Teuerung stabil: Mit Irankrieg droht mehr Druck in Inflationspipeline

Washington, 11. ⁠Mrz (Reuters) - In den USA hat sich die Teuerung stabilisiert, doch droht ein Anziehen der Inflation infolge des Nahostkrieges. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat und damit genauso schnell wie im Januar, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Angesichts des ‌im Sog des Iran-Krieges kräftig gestiegenen Ölpreises richtet sich der Blick bereits auf die März-Daten, die eine spürbare Erhöhung bringen dürften. Die Amerikaner konnten diesen Trend ⁠bereits an den ⁠Zapfsäulen ablesen.

"Im landesweiten Durchschnitt sind per Ende letzter Woche die Benzinpreise an US-Tankstellen um knapp 15 Prozent gestiegen", erläutert Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Da der Anteil von Motorkraftstoffen am Warenkorb der Verbraucher bei knapp drei Prozent liege, erhöhe allein dieser Effekt die Inflationsrate um rund 0,4 Prozentpunkte. "Es steht zu befürchten, dass ‌die Inflationsrate angesichts der Preissprünge bei Rohöl und ‌Gas im Frühjahr über die Marke von drei Prozent klettern wird", meint Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

"ZWISCHEN DEN STÜHLEN"

Einstweilen stabilisierte sich die US-Kerninflation, also die Jahresteuerung ohne die ⁠schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel, im Februar bei 2,5 Prozent. Die Notenbank Federal ‌Reserve hat diese Kennziffer besonders im Blick, ⁠da sie den zugrunde liegenden Inflationstrend gut abbildet. "Der Preisdruck war schon vor Beginn des Iran-Krieges erhöht, verstärkt hat er sich nicht", konstatiert Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Mit den kräftig gestiegenen Energiepreisen komme ‌nun wieder mehr Druck in die ⁠Inflationspipeline: "Einen weiteren Inflationsanstieg wird die Fed hinnehmen, ⁠solange die Inflationserwartungen verankert bleiben."

Die Fed, die den Leitzins zuletzt konstant hielt, soll Vollbeschäftigung fördern und für Preisstabilität sorgen. Ein unerwarteter Schwächeanfall des US-Arbeitsmarktes im Februar trieb Spekulationen auf eine Zinssenkung im Sommer. Die Fed hat den Leitzins zuletzt nach drei Schritten nach unten in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten. Nach Einschätzung von VP Bank-Chefvolkswirt Gitzel sitzt die Fed zwischen den Stühlen: "Zuletzt zeigte der US-Arbeitsmarkt Schwächen, gleichzeitig steigt die Inflationsrate. Die US-Währungshüter werden ⁠in diesem Spannungsfeld zunächst weiter an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten und zuwarten."

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)