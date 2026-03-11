VDAX® - Volatilität: Meide die Mitte!
Volatilität: Meide die Mitte!
Die gestern vorgestellte Vola-Strategie wollen wir heute mit einem etwas anderen Fokus nochmals vertiefen. Getreu dem Motto aus der Überschrift fallen die historischen DAX®-Renditen entweder bei niedriger oder bei hoher Volatilität überdurchschnittlich aus. Gemessen an der erwarteten Schwankungsbreite des DAX®, dem VDAX®, erzielte der deutsche Leitindex seit 1992 überdurchschnittliche 12-Monats-Renditen bei einem VDAX®-Niveau unter 17,5 bzw. über 30. Die durchschnittliche Jahresrendite von 10,6 % wurde deutlich überschritten, sobald eine hohe Volatilität erwartet wurde. Konkret: VDAX®-Niveaus von über 30 gehen auf Sicht des kommenden Jahres mit extrem guten Performancekennziffern zwischen 15 % und 23 % einher. Das gleiche Phänomen gilt auf der anderen Seite der Skala, d. h. VDAX®-Niveaus von weniger als 17,5 ziehen ebenfalls überdurchschnittliche 12-Monats-Renditen nach sich. Ähnlich wie in der Wirtschaft scheint indes „stuck in the middle“ keine gute Idee zu sein. Deutlich unterdurchschnittliche Renditen im mittleren Volatilitätsbereich führen zum (Investment-)Motto: „Meide die Mitte“! In der Spitze hatten sowohl der VDAX® als auch der amerikanische VIX® zu Wochenbeginn mit Volatilitätsniveaus von 33 bzw. 35 die obere Extremzone erreicht.
VDAX® (Monthly)
Quelle: LSEG, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart VDAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
