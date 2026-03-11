Von der Ukraine bis zum Iran-Krieg - Rheinmetall will wachsen

Düsseldorf, 11. Mrz (Reuters) - Der ⁠Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall setzt durch die weltweiten Krisen und Kriege auf rasantes Wachstum. "Wir wollen ein globaler Champion werden", kündigte Vorstandschef Armin Papperger am Mittwoch an. "Wir werden gebraucht, wenn es darum geht, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas zu erhöhen und eine wirksame Abschreckung zu schaffen", ergänzte der Manager. Der Konzernumsatz werde 2026 um 40 bis 45 Prozent auf 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro zulegen, die operative Ergebnismarge solle auf 19 Prozent klettern nach 18,5 Prozent im Jahr 2025. Waffen von ‌Rheinmetall kämen auch im Iran-Krieg zum Einsatz. Unter anderem wollen die Düsseldorfer den USA helfen, ihre durch die heftigen Angriffe auf Iran geleerten Raketen-Arsenale wieder aufzufüllen. Auch im Nahen Osten könnte sich Rheinmetall stärker engagieren.

Doch den Anlegern reicht dies nicht - Die im Leitindex Dax notierten Rheinmetall-Aktien gaben ⁠bis zum Mittag um ⁠mehr als fünf Prozent auf 1569 Euro nach. Analysten hatten unter anderem eine Ergebnismarge von 19,6 Prozent für 2026 erwartet. Die Ziele erschienen realistischer - aber zugleich zu "weich", kritisierten Jefferies-Analysten.

"Die angespannte sicherheitspolitische Lage untermauert die aussichtsreiche Position des Konzerns", teilte Rheinmetall weiter mit. Der Konzern hatte 2025 einen Umsatzanstieg von 29 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Euro erzielt. Das operative Ergebnis (Ebit vor Sondereffekten) stieg um 33 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Vor allem das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition - hier ist Rheinmetall in Europa führend - trug dazu bei. Der Auftragsbestand erreichte den neuen Rekordwert von 63,8 (Vorjahr: 46,9) Milliarden Euro. Die Aktionäre ‌sollen für 2025 eine kräftig erhöhte Dividende von 11,50 (2024: 8,10) Euro je Anteilsschein erhalten.

Analysten hatten ‌nach einer Vara-Umfrage im Mittel für das vergangene Jahr einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro und eine Ebit-Marge von 19 Prozent erwartet. Die Dividende sahen die Experten bei 10,54 Euro. Für 2026 rechnen sie mit einem Umsatz von 14,1 Milliarden Euro und einer Marge von 19,6 Prozent.

MUNITION UND RAKETEN WERDEN WEGEN DES IRAN-KRIEGS GEBRAUCHT

Nach dem ⁠russischen Überfall auf die Ukraine wird die westliche Rüstungsindustrie dringend für die Stärkung der Streitkräfte gebraucht. Munition und Raketen werden aber auch angesichts des Iran-Kriegs ‌dringend benötigt. Rheinmetall hatte jüngst angekündigt, die Raketenfertigung so schnell wie möglich auszubauen.

Erst ⁠im November hatte das Management neue Mittelfrist-Ziele gesteckt. Der Konzern will seinen Umsatz bis 2030 auch dank seiner neuen Marine-Sparte auf rund 50 Milliarden Euro verfünffachen im Vergleich zu 2024. Die operative Marge soll dann bei über 20 Prozent liegen nach 15,2 Prozent 2024. Vom zivilen Geschäft mit der Autoindustrie will sich Rheinmetall dagegen verabschieden. Doch die Transaktion könnte sich verzögern. Statt wie früher angekündigt im ‌ersten Quartal könnte sie erst im zweiten oder dritten Quartal in trockene Tücher gebracht ⁠werden, sagte Papperger. Rheinmetall will sich durch die Trennung rein ⁠auf das militärische Geschäft konzentrieren.

Papperger hatte Rheinmetall eine neue Struktur mit fünf Sparten verordnet, um das Wachstum stemmen zu können. Diese umfasst Kampffahrzeuge, Munition, Air Defence, Digitales und Marine. Mit den neuen Fabriken in Europa will Rheinmetall die Munitionsproduktion nach oben treiben. Die Düsseldorfer setzen auch auf Übernahmen und Bündnisse mit anderen Rüstungsfirmen, um den Boom bewältigen zu können. So will Rheinmetall etwa gemeinsam mit der Bremer OHB ein neues, mit Elon Musks Starlink vergleichbares Satelliten-System für die Bundeswehr schaffen. Auch Airbus könnte sich an dem Milliarden-Projekt beteiligen. "Wenn Airbus einen Teil der Satelliten bauen kann, glaube ich, das beschleunigt das Programm enorm", sagte der Rheinmetall-Chef.

Gewachsen war Rheinmetall auch durch die Übernahme der Marine-Sparte der Lürssen-Werft (NVL). Hier könnte Papperger nun auch bei der German Naval Yards Kiel (GNYK) seinen Hut in den Ring werfen und der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS Konkurrenz machen. "German Naval Yards Kiel könnte ein Thema ⁠für uns sein", sagte er. Auch beim Aufbau von Beschäftigung ist Thyssenkrupp ein Thema für die Düsseldorfer. So stelle der Konzern etwa "jede Menge Mitarbeiter" der kriselnden Stahlsparte ein.

