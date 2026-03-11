VW-Tochter Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinneinbruch

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen mitteilte. Die Dividende soll von 2,31 Euro je Vorzugsaktie auf 1,01 Euro sinken./jwe/DP/men

