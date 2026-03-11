Wacker Chemie rechnet auch 2026 nur mit leichtem Aufschwung

München, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Der bayerische Spezialchemiekonzern Wacker erwartet auch im laufenden Jahr keine durchgreifende Besserung in der Branche. "Wir sehen weiterhin keine Trendwende im Markt", sagte Vorstandschef Christian Hartel am Mittwoch in München. ‌Deshalb werde Wacker unter anderem sein Sparprogramm vorantreiben, mit dem 1500 Stellen abgebaut und die Kosten um 300 Millionen ⁠Euro gesenkt ⁠werden sollen. "Gleichzeitig schärfen wir unser Geschäftsmodell. In unseren Chemiebereichen fokussieren wir uns auf Spezialitäten, im Polysilizium-Geschäft auf den Halbleitermarkt und in unserer Life-Science-Sparte Biosolutions auf innovative Biotech-Anwendungen." Mittel- bis langfristig werde Wacker wieder profitabel wachsen.

Für das laufende ‌Jahr rechnet Hartel mit einem niedrigen ‌einstelligen Wachstum des Umsatzes, der 2025 um vier Prozent auf 5,49 Milliarden Euro geschrumpft war. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll sich ⁠auf 550 bis 700 (529) Millionen Euro verbessern. Im laufenden ersten ‌Quartal werde der Umsatz mit ⁠1,35 Milliarden Euro noch unter Vorjahr liegen, das Ebitda mit 140 bis 160 Millionen Euro aber darüber.

2025 hatten die schwache Chemiekonjunktur, die Kosten für das Sparprogramm "Pace", ‌aber auch Abschreibungen von 308 ⁠Millionen Euro auf den Wert ⁠der Beteiligung am Waferhersteller Siltronic Wacker einen Nettoverlust von 805 Millionen Euro eingebrockt. Die Dividende soll deshalb ausfallen. "Handelskonflikte und geopolitische Krisen haben die Unsicherheiten am Markt befeuert", sagte Hartel. Viele Kunden hätten deshalb Investitionen gedrosselt und ihre Bestellungen verschoben. "Dazu kommen neue Wettbewerber, die auf den Markt drängen." In vielen Bereichen gebe es mittlerweile hohe Überkapazitäten.

