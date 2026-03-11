Wall Street Legende Markus Koch (@kochwallstreet): Warum die meisten Trader ALLES verlieren?

Wie denken professionelle Trader an der Wall Street wirklich über Märkte, Risiken und Trading-Strategien? In diesem Gespräch trifft "Richy" Richard Dittrich (Boerse Stuttgart Group) auf den bekannten Wall-Street-Journalisten Markus Koch ( @kochwallstreet ).



👉 Gratis-Ticket für die INVEST 2026 – Jetzt kostenlos im Anlegerclub der Börse Stuttgart registrieren: https://shorturl.at/0b5LD



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Markus Koch berichtet über seinen Weg vom Journalisten zum aktiven Trader in New York und erklärt, warum Trading für viele Privatanleger deutlich schwieriger ist als gedacht. Gemeinsam sprechen sie über Risikomanagement, emotionale Entscheidungen an der Börse und darüber, warum Nichtstun an den Märkten manchmal die beste Strategie sein kann.

Außerdem geht es um die Rolle von Künstlicher Intelligenz an den Finanzmärkten, die Bedeutung von Marktindikatoren sowie um große Tech-Unternehmen wie Microsoft, Nvidia oder Alphabet.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung und Vorstellung des Gastes Markus Koch

01:35 ► Markus Koch über seine Trading-Philosophie

04:26 ► Emotionen im Trading: Kontrolle und Quantifizierung

08:22 ► Marktpsychologie und Umfeldanalyse

11:42 ► Risikomanagement und Positionsgrößen

18:42 ► Größte Verluste und Lektionen aus der Vergangenheit

21:26 ► Markt- und Wirtschaftsausblick: AI und Zukunftstrends

30:49 ► Abschließende Gedanken und Ausblick auf die Invest

36:23 ► Abschluss



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 11.03.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



NVIDIA Corp.: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Microsoft Corp.: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Alphabet Inc. (Google): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Uber Technologies Inc.: WKN: A2PHHG, ISIN: US90353T1007

DoorDash Inc.: WKN: A2QHEA, ISIN: US25809K1051

Bank of America Corp.: WKN: 858388, ISIN: US0605051046

SAP SE: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600