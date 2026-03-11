WDH/ROUNDUP: Eine halbe Stunde lang kein Flugbetrieb am BER

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Wiederholung aus technischen Gründen)

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen." Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, habe sich der Hinweis allerdings nicht bestätigt. Die Polizeikräfte hätten bei einer "Nahbereichssuche" weder eine Drohne noch ein anderes infrage kommendes Flugobjekt feststellen können. "Der Verdacht hat sich nicht erhärtet."

Nach Angaben des Flughafensprechers kam der Hinweis von einem Mitarbeiter, der von einem Hangar aus am Himmel eine Beobachtung gemacht hatte, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin habe es ab 18.40 Uhr eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren./ah/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Fraport
Air France-KLM
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES

Das könnte dich auch interessieren

gestiegene Nachfrage
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge angestern, 13:16 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge an
Fluggesellschaften
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter09. März · dpa-AFX
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News