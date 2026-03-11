WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. März

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26 09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Realeinkommen 2/26 15:30 USA: EIA-Ölbericht SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe 09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin 15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor AUT: Opec Ölmarktbericht Monat CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf +10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD) CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen 10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online) 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht CHE: DSM-Firmenich, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia 18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26 08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Bauproduktion 1/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26 SONSTIGE TERMINE CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz 22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen 23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz USA: Qualcomm, Hauptversammlung USA: Nvidia, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Index 3/26 15:00 USA: Frühindikator 2/26 15:00 USA: Hausverkäufe 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung 07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen USA: Macy's, Q4-Zahlen USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26 19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen 09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.) DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.) DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: NordLB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Nordwest Hande, Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 11:00 EUR: Bauproduktion 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Löhne Q4/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht DEU: Pro DV, Jahreszahlen DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028 TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26 07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig) 14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi