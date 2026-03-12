Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Accelleron erneut mit ausserordentlichem Wachstum und hoher Profitabilität



12.03.2026 / 06:30 CET/CEST

Anhaltende Dynamik, gestärkte Marktführerschaft und starke finanzielle Entwicklung im Jahr 2025

Der Umsatz erreichte mit USD 1,263 Mrd. ein Plus von 23,5% gegenüber dem Vorjahr

Das operative EBITA stieg auf USD 321,0 Mio. (+22,6%)

Der Reingewinn stieg auf USD 243,7 Mio. (+35,8%)

Es wird eine Dividende von CHF 1.50 vorgeschlagen (+20%)

Ein Aktienrückkaufprogramm von CHF 100 Mio. soll lanciert werden

Wachstumstreiber waren ein starkes Schifffahrtsgeschäft, Primärenergieanwendungen sowie die Nachfrage nach Notstromlösungen für Rechenzentren

Reto Suter als neues Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen

Baden, Schweiz, 12. März 2026 – Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für die Schifffahrts- und Energiebranche, kann auf ein weiteres Jahr mit hohem Wachstum, hohen Gewinnen und hoher Cash-Generierung zurückblicken. «Im Jahr 2025 haben wir unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt und Accellerons Marktführerschaft bei Schifffahrts- und Energieeffizienzlösungen weiter ausgebaut. Das Schifffahrtsgeschäft zeigte sich weiterhin stark und der Energiemarkt war ein starker zusätzlicher Wachstumstreiber», so Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron.

Reingewinn um 35,8% gestiegen

Der Umsatz stieg auf USD 1’263,1 Mio. und legte damit im Vorjahresvergleich um 23,5% zu (21,6% bei konstanten Wechselkursen, 20,9% organisch). Das Wachstum für das Gesamtjahr übertraf den im Sommer angepassten Ausblick, wobei Energie-Resilienz neben Dekarbonisierung und Digitalisierung zu einer wesentlichen strukturellen Kraft in Accellerons Kernmärkten geworden ist.

Das operative EBITA erreichte USD 321,0 Mio. und wuchs somit um 22,6%, wobei die Marge von 25,4% nur leicht unter dem Vorjahr (2024: 25,6%) und knapp über der letzten Prognose von 24–25% lag. Der Reingewinn stieg um USD 64,3 Mio. oder 35,8% auf USD 243,7 Mio. Die Umwandlung des freien Cashflows lag bei 87,9% (2024: 99,1%) und der freie Cashflow bei USD 214,3 Mio. (2024: USD 177,7 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad lag bei einem tiefen Wert von 0,5.

Segment Medium & Low Speed

Der Umsatz im Segment Medium & Low Speed stieg im Vergleich zum Vorjahr um USD 156,1 Mio. oder 20,2% (+17,2% organisch) auf USD 929,6 Mio.

Das Schifffahrtsgeschäft entwickelte sich – unterstützt durch weitere Marktanteilsgewinne bei Schiffsneubauten und die Auslieferung von mehr als 1’000 Low-Speed-Turboladern – weiterhin ausserordentlich gut. Die Nachfrage nach Upgrades, Nachrüstungen und Einspritzdüsen blieb das gesamte Jahr über stark.

Unterstützt wurde das Wachstum zudem durch die steigende Nachfrage nach gasbefeuerten Primärenergieanwendungen in mehreren Regionen. In China führten die starke Inlandsnachfrage und die Exporttätigkeit zu hohen Umsätzen mit Turboladern für dieselelektrische Lokomotiven.

Das operative EBITA stieg gegenüber dem Vorjahr um USD 40,3 Mio. oder 20,2% auf USD 239,4 Mio. Die operative EBITA-Marge erhöhte sich im Jahr 2025 um 0,1 Prozentpunkte auf 25,8%. Ein starker Anstieg des Neugeschäfts – bei tieferen Margen als im Servicegeschäft – wurde durch den operativen Leverage ausgeglichen.

Segment High Speed

Der Umsatz im Segment High Speed stieg im Vergleich zum Vorjahr um USD 84,5 Mio. oder 33,9% (31,0% organisch) auf USD 333,5 Mio.

Das Wachstum wurde durch die anhaltende Dynamik bei den Not- und Primärstromlösungen für Rechenzentren in den USA angetrieben. Accelleron lieferte 15’800 High-Speed-Turbolader, darunter noch nie erreichte 8’000 TPX44-Einheiten für Rechenzentren und andere kritische Infrastrukturanwendungen. Dies entspricht mehr als einer Verdreifachung der TPX44-Produktion gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Notstromversorgung übertrafen die mit Accelleron-Turboladern ausgerüsteten Dieselmotoren einen Marktanteil von 10%, was zu einem Umsatz von rund 40 Mio. USD führte. Das entspricht einem Wachstum von 230% gegenüber dem Vorjahr. Bei den gasbefeuerten Primärenergieanwendungen, ein Segment, in dem Accelleron einen beträchtlichen Marktanteil hat, wuchs das Unternehmen im Einklang mit diesem schnell expandierenden Markt.

Das operative EBITA stieg gegenüber dem Vorjahr um USD 18,8 Mio. oder 29,9% auf USD 81,6 Mio. Die operative EBITA-Marge sank auf 24,5% (2024: 25,2%), wobei der rasche Anstieg des Neugeschäfts sowie Zollkosten durch den operativen Leverage weitgehend kompensiert werden konnten.

Dividendenerhöhung und Aktienrückkaufprogramm

Angesichts der starken Finanzergebnisse und der gesunden Bilanz wird der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 28. April 2026 die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von CHF 1.50 pro Aktie (+20%; 2024: CHF 1.25) vorschlagen. Darüber hinaus wird Accelleron im Rahmen seines ausgewogenen und disziplinierten Kapitalallokationsrahmens ihr erstes Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von insgesamt CHF 100 Mio. lancieren. Das Programm soll im zweiten Quartal 2026 starten und bis zum zweiten Quartal 2028 laufen. Es wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt. Accelleron beabsichtigt, das Kapitalband für die Vernichtung der im Rahmen dieses Programms zurückgekauften Aktien zu nutzen.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. April 2026 Reto Suter zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen, und ihn als neuen Vorsitzenden des Audit Committee einsetzen. Reto Suter – derzeit CFO von Siegfried Holding – ist erfahrener nicht-exekutiver Verwaltungsrat mit Einsitz in den Verwaltungsräten der Inficon Holding AG, deren Audit Committee er leitet, und der Schweizerischen Cement‑Industrie Aktiengesellschaft. Reto Suter verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Private Equity und M&A. Er hält einen Masterabschluss und ein Doktorat in Banking und Finance der Universität Zürich.

Positiver Ausblick

In der Schifffahrtsindustrie rechnet Accelleron mit einem moderateren Wachstum. Die Fundamentaldaten bleiben jedoch solide, da die Auftragsbücher der Werften nach wie vor ein hohes Niveau erreichen. Die Verschiebung des Beschlusses zum Net-Zero-Framework der International Maritime Organization hat bereits zu weniger Bestellungen für methanol- und ammoniakfähige Dual-Fuel-Motoren geführt. Das Kraftstoffeinspritzgeschäft dürfte deshalb langsamer wachsen. Effizienzmassnahmen sind jedoch nach wie vor der attraktivste Weg zur Dekarbonisierung.

In der Energiebranche rechnet Accelleron mit einem vergleichsweise hohen Wachstum. Die dezentrale Stromerzeugung gewinnt weiter an Bedeutung, da Anwendungen für Regel- und Primärenergie von der steigenden Nachfrage nach vor Ort verfügbarer Kapazität profitieren. Der Strombedarf der Rechenzentren ist nach wie vor ausserordentlich hoch. Da der Ausbau von Rechenzentren durch die Stromverfügbarkeit begrenzt ist, dürfte die Nachfrage nach Notstromlösungen ab 2026 und darüber hinaus stetiger wachsen.

«Wir erwarten weiterhin eine positive Dynamik, besonders im Energiebereich. Der laufende Ausbau von Rechenzentren und die stetige Bautätigkeit von neuen Schiffen sollten weiterhin für eine starke und nachhaltige Nachfrage nach unseren Produkten sorgen», so Bischofberger. «Die Belieferung unserer Kunden bleibt unsere oberste Priorität. Wir stärken die Resilienz unserer Wertschöpfungskette und werden weiterhin modernisieren, Kapazitäten erweitern und investieren.»

Für das Jahr 2026 prognostiziert Accelleron ein organisches Umsatzwachstum von 9–14% und eine operative EBITA-Marge von 25–26%. Allerdings könnten erhöhte geopolitische Unsicherheiten, einschliesslich eskalierender Spannungen im Nahen Osten, sowie andere unvorhergesehene Ereignisse Auswirkungen auf die Märkte und das Geschäft haben, was zukunftsgerichtete Aussagen erschwert.

Der Geschäftsbericht 2025 sowie weitere Informationen in englischer Sprache stehen auf der Website zur Verfügung unter:

https://accelleron.com/content/dam/accelleronind/documents/investors/accelleron-annual-report-2025.pdf

https://accelleron.com/investors/financial-reports/annual-report-2025

Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember (in Millionen USD) 2025 2024 Veränderung in % Organisch1 Umsatz 1’263,1 1'022,5 23,5% 20,9% Bruttogewinn 553,0 471,2 17,4% in % der Einnahmen 43,8% 46,1% (2,3 Punkte) Erträge aus dem operativen Geschäft 302,9 237,9 27,3% Operatives EBITA1 321,0 261,9 22,6% in % der Einnahmen 25,4% 25,6% (0,2 Punkte) Nettoeinkommen 243,7 179,4 35,8% in % der Einnahmen 19,3% 17,5% 1,8 Punkte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 272,7 216,1 26,2% Freier Cashflow1 214,3 177,7 20,6% Umwandlung des freien Cashflow1 87,9% 99,1% (11,2 Punkte) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (USD) 2,48 1,81 67,0% Nettoverschuldung1 0,5 0,7 (16,0%)

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Wichtige Daten 2026

28. April 2026: Generalversammlung

27. August 2026: Halbjahresbericht 2026

Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron.com/media/media-resources

In dieser Ad-hoc-Mitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendet werden, finden Sie unter: https://accelleron.com/investors/performance-measures

