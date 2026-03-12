Acht Festnahmen nach Razzia in Hongkong wegen Verdacht auf Insiderhandel

Hongkong, ⁠12. Mrz (Reuters) - Die Behörden in Hongkong haben nach der größten Razzia wegen mutmaßlichen Insiderhandels der letzten Jahre acht Personen aus der Finanzbranche ‌festgenommen. Es werde gegen zwei Brokerhäuser und einen Hedgefonds ermittelt, teilten die Behörden am ⁠Donnerstag ⁠mit. Die Namen der Firmen wurden nicht genannt, allerdings gab das Brokerhaus Guotai Junan in einer Erklärung bekannt, es sei diese Woche Gegenstand einer Razzia gewesen. Mit ‌dem Fall vertraute Personen nannten ‌CLSA, eine Tochtergesellschaft von Citic Securities, sowie den Hedgefonds Infini Capital als die anderen betroffenen ⁠Firmen. CLSA lehnte eine Stellungnahme ab. Infini-Gründer ‌Tony Chin reagierte nicht ⁠auf Reuters-Anfragen.

Unter den Festgenommenen seien hochrangige Führungskräfte, teilten Hongkongs Wertpapierkommission und die Unabhängige Kommission gegen Korruption mit. Man gehe ‌davon aus, dass ⁠der Eigentümer des Hedgefonds ⁠mehr als vier Millionen Dollar an Bestechungsgeldern angeboten habe, um vertrauliche Informationen über Aktienverkäufe von in Hongkong notierten Unternehmen vorab zu erhalten.

