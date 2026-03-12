Wall Street

Verluste an den US-Börsen: Ölpreisrally schürt Inflationssorgen

(dpa-AFX) - Inflationssorgen wegen der Folgen des Iran-Krieges haben am Donnerstag den US-Aktienmarkt stark belastet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Angesichts iranischer Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kostete ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent teils wieder mehr als 100 Dollar. Aktuell rechnen Finanzmarkt-Akteure nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,6 Prozent auf 46.6778 Punkte und weitere damit seine Vortages-Verluste deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 6.673 Zähler.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 24.534 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten./la/mis

