ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
