ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert etwas unter dem Analysenkonsens, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Resultate. Gleiches gelte für das Margenziel im Nordamerika-Geschäft, obwohl der Nutzfahrzeughersteller dort starke Auftragseingänge verzeichnet habe. Nicht berücksichtigt seien dabei zollbedingte Preiserhöhungen, die er selbst erwarte./rob/tih/ag

